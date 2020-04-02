Инкубационный период коронавируса может быть дольше 14 дней: появилось подтверждение

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 804 человек, а в целом мире количество зараженных приближается к одному миллиону. Несмотря на то, что врачи считают, что инкубационный период COVID-2019 не менее 14 дней, в редких случаях этот срок может быть больше.

В Тернополе у 55-летнего мужчины первые симптомы коронавируса появились через 17 дней после его возвращения из Польши. Как рассказали в Тернопольском штабе борьбы с коронавирусом, он после возвращения из-за границы находился на самоизоляции в течении двух недель. Однако первые симптомы заражения у него появились только на 17 день после начала карантина. У него поднялась температура, и начался кашель.

Мужчину госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи и его состояние оценивается как средней тяжести. Можно было бы предположить, что коронавирус мужчина подцепил уже в Тернополе, но в штабе утверждают, что после возвращения из Польши он ни с кем не контактировал, и условия самоизоляции соблюдал строго.

В городе есть еще два пациента, у которых COVID-2019 был подтвержден лабораторно – это местные жители, двое мужчин, 55 и 62 лет. Они находятся на амбулаторном лечении и с пациентом на самоизоляции они также не контактировали.

Однако в Тернопольской области на данный момент картина печальная – там коронавирус диагностировали уже у 106 человек, самая сложная ситуация в Монастыриском районе. COVID-2019 был диагностирован у 10 врачей, 14 медсестер и 8 младших медсестер. Один случай в области летальный.

Напомним, ранее мы сообщали детали о погибших от коронавируса в Ивано-Франковской области.