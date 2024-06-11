"Інколи доводиться кудись їхати". Марічка Падалко розкрила подробиці інтимного життя з чоловіком

Зірка 1+1 Марічка Падалко розповіла, як після початку великої війни змінилися її стосунки з чоловіком-військовослужбовцем Єгором Соболєвим. Також вона поділилася подробицями інтимного життя з коханим.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар телеведучої в ефірі каналу СТБ.
Зі слів знаменитості, війна лише посилила пристрасть між нею та чоловіком.
Однак вона зізнається: у перші дні, коли коханий повертається з фронту у відпустку, їй стає важко.
"Як не дивно, мені важче, коли він приїздить. Особливо в перші дні. Бо ти налаштовуєшся як сильна жінка, що ти все сама можеш. А коли він повертається, треба знову ніби розслабитися трохи, а ти вже не можеш. А що стосується пристрасті, то, мені здається, війна, навпаки, це посилює й загострює", - говорить Марічка.
Щоб побути лише удвох, каже зірка, їм з Соболєвим іноді доводиться кудись їхати з дому.
"Я вам серйозно говорю. Нам іноді доводиться сідати в машину, вибачте, і кудись їхати. Ми живемо в маленькій двокімнатній квартирі в Києві, і це взагалі не варіант, коли діти вдома", - сказала вона.
Марічка Падалко з дітьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)
Телеведуча також додала, що місцем їхнього усамітнення могла б стати дача, але там чутно всі звуки.
"У нас дерев'яна дача, дерев'яне ліжко, там ти навіть перевертаєшся – уже звук, не кажучи про все інше. Це нереально", - поділилася зірка 1+1.
Нагадаємо, Марічка Падалко та Єгор Соболєв перебувають в офіційному шлюбі вже 13 років, і до моменту весілля у них було двоє спільних дітей.
Попри те, що Соболєв є багатодітним батьком, у 2021 році він пройшов військові збори в одній із бригад ЗСУ, де здобув спеціальність "стрілець".
Контракт із територіальною обороною він підписав за пів року до початку повномасштабної війни.
Раніше Падалко розповіла, як невідомі погрожували її дітям.
Також ми писали, що її син зібрав перший FPV-дрон для ЗСУ.