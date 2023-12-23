Інфляція в дії. Скільки коштує скупитись до свят в Україні, Польщі та Німеччині

Попри те, що НБУ прогнозує зниження інфляції в Україні, ціни в магазинах ростуть ледь не щотижня. Багатьом українцям цікаво, яка вартість продуктів за кордоном, зокрема у Польщі та Німеччині.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило дізнатись середню вартість "базових" продуктів у трьох країнах і розповідає про ціни на них для українців, поляків і німців.
Для проведення дослідження в Україні ми обрали широко представлену у багатьох містах мережу супермаркетів "АТБ".
Один із магазинів мережі (фото: atb.ua)
Станом на 23 грудня 2023 року середня вартість продуктів там така:
У Польщі ми промоніторили ціни у схожій на українську (за ціною-якістю) мережі під назвою Biedronka.
Ці магазини ні з чим не сплутаєш (фото: onas.biedronka.pl)
Нижче розглянемо середню вартість кожного з продуктів:
У Німеччині ми розглянули вартість продуктів у двох "бюджетних" мережах магазинів - Netto й Norma (як виявилося, ціни в них практично однакові).
Вивіски магазинів (фото: РБК-Україна)
Середня вартість кожного з продуктів є такою:
Як бачимо, вартість продуктів у трьох країнах відрізняється. В Україні - найдешевші хліб і картопля, у Польщі - курятина й сир. Німеччина ж видається найдорожчою.
Варто зауважити, що представлені ціни - середні. Отже, цілком імовірно, що ті чи інші продукти у кожній країні можна знайти як дешевше, так і дорожче. Вартість може залежати і від виробника, і від пакування, і від інших аспектів.
Важливо пам'ятати, що зарплати у цих країнах також різні. Станом на кінець 2023 року, середня зарплата в Україні - близько 17 900 грн, у Польщі - близько 5 473 злотих (близько 51 984 грн), у Німеччині - понад 2 000 євро (понад 82 507 грн).
Отже, не дивно, що й ціни на продукти також відрізняються. Причому, з огляду на рівень зарплат, де продукти найдешевші - можна посперечатись.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вартість різдвяного кошика зросла більш ніж на 10%.
Дізнайтесь також про результати опитування - скільки грошей витратять на Різдво українці у Польщі.