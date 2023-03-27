Інфекціоніст застерігає від споживання риби. Ось чим вона небезпечна

Якими хворобами можна заразитись від риби

"Риба - цінний продукт. У ній велика кількість поліненасичених жирних кислот, амінокислот, фосфору, вітаміну D та інших мікроелементів, що є так необхідними для раціону людини. Та чи знали ви, яку небезпеку може містити в собі ця дорогоцінна їжа?", - пише експертка.

Яременко називає найпоширеніші загрози, які пов’язані з вживанням риби. Збудники може містити практично вся риба: в'ялена, копчена, слабосолона, морська червона, скумбрія, минтай, смачні суші-роли й навіть печінка тріски.

Опісторохоз

Збудник - сибірська двоустка. Розмір глистів - 7-12 мм. заражена прісноводна риба сімейства коропових: короп, лящ, червоноперка тощо.

"Прояви хвороби починаються через 2-3 тижні після вживання недоброякісно обробленої риби. Після зараження цим паразитом вперше у людини з’являється слабість, головний біль, підвищення температури тіла до 38-40° С. У разі хронічного перебігу хвороби організм не так гостро реагує на паразитів - вони "тихо", але постійно "з’їдають" його зсередини", - пояснює лікар.

Клінорхоз

Збудник - китайська двоустка. Нею можуть бути заражені піскар, карась, сазан тощо. Проявляється підвищенням температури тіла, висипанням на шкірі, збільшенням печінки.

Дифілоботріоз

Це зараження широким лентецем. Після потрапляння в людський організм у кишечнику з личинки виростає черв`як завдовжки 8-12 м і більше.

"Паразит може жити в організмі 10-20 років. Джерело зараження: окунь, йорш, щука, далекосхідні лососеві риби. Хвороба проявляється втратою апетиту, слабістю, нудотою, рідше блюванням, слинотечею, відрижкою, печією, бурчанням, тиском у животі, випорожненнями, головним болем, дратівливістю, висипанням на шкірі, які іноді сверблять", - пояснює лікар.

Анізакідоз

Личинки круглих черв`яків можуть уражати майже всі види морських риб: тріскові, окуневі, лососеві, оселедцеві тощо. Личинки анізакід можуть провокувати розвиток виразки кишечнику. Прояви: нудота, блювання, біль у животі, висипання, температура тіла, діарея.

Лікарка наголошує, що навіть ці ризики заразитись не є причиною відмови від вживання цього продукту. Головне - правильне приготування.