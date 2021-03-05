Инфекционист: вакцина Astrazeneca - не самая эффективная в мире

В Украине стартовала вакцинация от коронавируса, и прививки получили врачи во многих областях страны. До пятого этапа, когда начнут вакцинировать все население страны еще далеко, но многих интересуют вопросы о самой вакцине.

Что за вакцина Oxford/Astrazeneca и как она действует– рассказал в интервью для РБК-Украина известный львовский врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней ЛНМУ им. Данила Галицкого Александр Герасун.

Как рассказал специалист, 23 февраля в Украину завезли первую партию вакцин, 117 тысяч доз. Вакцина Oxford/Astrazeneca, производства Великобритания, одобрено ВОЗ для профилактики заболевания COVID-19 для экстренного применения. Также есть договор о поставке американской вакцины NovaVax. Обе эти вакцины имеют достаточно удобные условия хранения, от +2 до +8. Astrazeneca выдерживает комнатную температуру до месяца.

"Вакцина Astrazeneca не относится к вакцинам с самой высокой эффективностью. В соответствии с исследованиями, ее эффективность составляет чуть более 60%. Это немного, но и этого может быть достаточно при массовом охвате населения – это первое. Ну и второе – следует помнить, что нашей целью является не только предотвращение развития коронавирусной инфекции в полной мере, это был бы идеальный вариант, но мы стремимся еще и к уменьшению летальности и количества тяжелых форм инфекции и надеемся, что такую эффективность вакцина сможет обеспечить", - объяснил Александр Герасун и добавил, что полный курс вакцинации предусматривает введение двух доз препарата.

"Полный курс вакцинации предусматривает введение двух доз препарата с интервалом в 28 дней. Вакцинация населения нашей страны будет проходить в пять этапов. И в первую очередь вакцинируются врачи "ковидных стационаров", так как они непосредственно имеют дело с SARS-CoV-2", - отметил инфекционист.

Во Львове также уже началась вакцинация, и первые медики получили свои прививки.

"Во Львовской области во время первого этапа было вакцинировано уже 200 медиков, и ни у кого побочных эффектов пока не зафиксировано. Также на первом этапе будут вакцинировать военных в зоне ООС. Эти прививки осуществляют мобильные бригады. На втором этапе будут вакцинировать на стационарных пунктах, планируется привить представителей населения старше 80 лет и врачей первичного звена", - добавил Александр Герасун.

Полный текст интервью с врачом-инфекционистом Александром Герасуном - читайте в Styler в субботу, 6 марта.