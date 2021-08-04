Инфекционист сделал заявление об эффективности COVID-вакцин и дал важный совет украинцам

Эксперт отметил, что знака равенства между "привит" и "защищен" нет.

"Если человек получил полную вакцинацию, она начнет действовать минимум через три недели после окончания вакцинации. Недавно был скандальный случай, когда человек вакцинировался и заболел. Говорит - это у вас плохая прививка. Ничего подобного! Первое, она просто еще не успела сработать. Но есть и второй момент: из 1000 привитых 10% думают, что они защищены, перестают соблюдать совершенно простые правила, расслабляются, а иммунитет у них, на самом деле, не выработался", - сказал врач.

И даже когда вы прошли полную вакцинацию, то специалисты рекомендуют проверить, выработались ли антитела.

"Проверить, вы только вакцинированы или защищены, можно, сдав анализ крови на антитела, причем не имеет значения, взрослый хочет пройти проверку, или ребенок", - говорит Сухов.

При этом он просит обратить внимание на тот факт, что есть лаборатории, которые используют отечественные или соседних стран тест-системы, где результаты показаны в единицах от 5.

"Когда будете выбирать лабораторию, ищите ту, где делают тесты на Abbott-системе - там шкала начинается от 50 международных единиц. Если такой анализ покажет, что у вас все нормально, то у вас действительно все хорошо", - пояснил эксперт.