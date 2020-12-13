Инфекционист разъяснил условия карантина при вакцинации от коронавируса в Украине

Инфекционист рассказал о карантине во время вакцинации от коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Вакцинация от коронавируса в Украине, вероятно, позволит открыть заведения, работа которых сейчас под ограничениями. Но украинцам все же придется придерживаться всех карантинных требований, которые действуют и сейчас.

Как сказал врач-инфекционист Владимир Курпита в эфире телеканала Obozrevatel TV, несмотря на начало вакцинации от COVID-19 актуальными останутся соблюдение дистанции и ношение масок. Врач предполагает, что прививки могут начать делать в апреле 2021 года.

"Наверное, это позволит открыть все учреждения, которые обслуживают население. Однако индивидуальные меры, такие как соблюдение дистанции или использование масок, останутся актуальными", – сказал врач.

Медик выразил мнение, что в случае грамотной разъяснительной работы с украинцами, количество желающих сделать прививку от коронавируса будет расти. По его убеждению, у людей нужно сформировать доверие к вакцинации, объяснить ее суть и показать, что это будет иметь позитивные изменения в обществе.

"Я смотрю, что количество украинцев, которые готовы вакцинироваться, растет. Если полтора месяца назад было 37%, то сейчас уже 57% готовы вакцинироваться. Правильная информационная политика с объяснением, для чего это нужно, с определением тех групп, которые должны вакцинироваться в первую очередь, а также демонстрация того, что это не коррупционная схема, не будут использоваться какие-то дополнительные стимулы или еще что-то, приведут к позитивным изменениям в обществе, общество станет толерантнее участвовать в программе вакцинации", – заявил врач.

Также, со слов медика, в Украине есть необходимое оборудования для хранения вакцин от коронавируса производства Pfizer и BioNTech при температуре -70 градусов. Но, уточнил он, объем ограничен 100 тысячами доз.

"На национальном уровне такое оборудование существует, оно может хранить до 100 тысяч доз... Когда вакцина доставляется в регионы, ее можно хранить в обычном холодильнике. Самое главное, чтобы это продолжалось не более чем 5 дней", – подчеркнул медик.

Напомним, заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что вакцина от коронавируса, которая вскоре должна появиться в Украине в рамках механизма COVAX, будет защищать организм от инфицирования минимум 6-9 месяцев.

Также ранее глава МинздраваУкраины Максим Степанов заявил, что правительство ввело усиленные ограничения в Украине в январе чтобы предотвратить вспышку коронавируса. Если не объявлять карантин после Нового года, то локдаун придется вводить в феврале.