UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Инфекционист рассказала, как быстро можно повторно заразиться коронавирусом

Автор: Анна Шиканова

Коронавирус продолжает бушевать в Украине и во всем мире. Известный инфекционист рассказала, что люди, которые уже один раз перенесли COVID-19, могут повторно инфицироваться через шесть месяцев.

Медицинский эксперт ЮНИСЕФ и инфекционист Екатерина Булавинова рассказала, что нет смысла делать тесты на антитела, так как они действуют только три месяца. Об этом она заявила в эфире ток-шоу "Право на владу".

Популярные новости
Квашеная капуста может быть очень опасной: диетологи сообщили, кому ее нельзя есть 11 февраля 2021
На языке Терешковой и Будды: о чем сейчас пишет скандальная педагог Бильченко 08 февраля 2021
Звезда фильмов "Афоня" и "Мимино" Леонид Куравлев исчез в России 08 февраля 2021
Этот симптом говорит об опасной болезни печени: срочно к врачу! 10 февраля 2021
"Укрзализныця" вляпалась в новый скандал: пассажиры пожаловались на укусы 09 февраля 2021
В метро Киева – коллапс, люди злые: видео с "Контрактовой площади" 09 февраля 2021
Кабеля режьте, разбирайте, ломайте: рабочие рассказали правду про дворец Путина 10 февраля 2021
Жена Медведчука Марченко вновь обратилась к украинцам: я вручаю вам свою месть 09 февраля 2021
В метро Киева - новый коллапс: фото огромных очередей 10 февраля 2021
Весна в Украине станет экстремальной: климатологи ошеломили прогнозами 08 февраля 2021

Екатерина Булавинова объяснила, что проверять уровень антител тестами нет особого смысла, так как на данный момент слишком мало данных о том, как именно они влияют на коронавирус.

"Никто не понимает, как все это работает. Единственное, что понятно на сейчас, что мы, кто переболели, сейчас у нас есть три месяца впереди для того, чтобы обниматься, целоваться и все такое прочее. И даже чтобы куда-то прийти и более-менее себя нормально чувствовать. За три месяца у нас риски начинают повышаться, а через шесть считается, что мы можем заболеть повторно", - сообщила инфекционист.

Она уточнила, что бывают случаи, когда люди заболевали и быстрее указанных сроков и второе инфицирование может оказаться более тяжелым, чем первое.

Ток-шоу "Право на владу" 11 февраля 2021 года

Напомним, ранее мы писали о том, что академик призвал готовиться к третьей волне коронавируса в Украине.

А также мы рассказывали о том, что ученые нашли взаимосвязь между симптомами COVID-19 и возрастом пациента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины COVID-19Коронавирус
Читайте также
По дыханию: в Польше разработали моментальный COVID-тестер
Ляшко сообщил, в каких случаях прививку от COVID-19 будут делать переболевшим
Прогноз погоды