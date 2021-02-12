Инфекционист рассказала, как быстро можно повторно заразиться коронавирусом

Коронавирус продолжает бушевать в Украине и во всем мире. Известный инфекционист рассказала, что люди, которые уже один раз перенесли COVID-19, могут повторно инфицироваться через шесть месяцев.

Медицинский эксперт ЮНИСЕФ и инфекционист Екатерина Булавинова рассказала, что нет смысла делать тесты на антитела, так как они действуют только три месяца. Об этом она заявила в эфире ток-шоу " Право на владу ".

Екатерина Булавинова объяснила, что проверять уровень антител тестами нет особого смысла, так как на данный момент слишком мало данных о том, как именно они влияют на коронавирус.

"Никто не понимает, как все это работает. Единственное, что понятно на сейчас, что мы, кто переболели, сейчас у нас есть три месяца впереди для того, чтобы обниматься, целоваться и все такое прочее. И даже чтобы куда-то прийти и более-менее себя нормально чувствовать. За три месяца у нас риски начинают повышаться, а через шесть считается, что мы можем заболеть повторно", - сообщила инфекционист.

Она уточнила, что бывают случаи, когда люди заболевали и быстрее указанных сроков и второе инфицирование может оказаться более тяжелым, чем первое.

Ток-шоу "Право на владу" 11 февраля 2021 года