Инфекционист рассказал, в каком состоянии сейчас находятся больные COVID-19 в больницах

"У большинства больных тяжелое состояние. Оно обусловлено острой дыхательной недостаточностью, осложнениями в виде двусторонней бронхопневмонией. У нас есть два случая плевритов, которые развились после коронавируса", - сообщил медик.

Федоренко перечислил тяжелые осложнения после коронавируса, которые развиваются у людей.

"Есть 5 больных, у которых значительные поражения со стороны центральной нервной системы. Это - дезориентация, боли в голове. У одного больного развился острый психоз. Для его лечения мы даже приобщали врачей-психиатров. Есть также и больные, у которых есть осложнения из-за хронических соматических болезней. Это - сахарный диабет. В таком случае отмечаются значительные подъемы, колебания глюкозы в крови. У одного больного это привело к развитию гипергликемической комы", - отметил врач.

Он еще раз напомнил, что штамм "Дельта" является очень заразным по сравнению с предыдущими.

"Штамм "Дельта" действительно агрессивнее по сравнению с тем ходом болезни, который был у больных в 2020 году. Им чаще заражаются при контакте с инфицированным. И в этом есть его отличие от других", - резюмировал Федоренко.