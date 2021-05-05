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Инфекционист предупредил украинцев о мутациях COVID-19: это происходит каждую неделю

Автор: Людмила Жукова

Коронавирус мутирует очень быстро. У него каждую неделю появляются абсолютно новые мутации.

Об этом изданию "Сегодня" сообщил врач-инфекционист Владимир Курпита.

"Вирус мутирует очень сильно. У него каждую неделю появляются две новые мутации. Мы сейчас знаем очень много, но к чему это приведет в будущем – нам пока не известно", –рассказал врач -инфекционист.

Медик подчеркивает, что единственный способ уберечься от инфекции - это вакцинация. По словам врача, существенные изменения в лечении таких болезней мы сможем увидеть уже через 5-7 лет. Но пока нужно научиться сосуществовать с новым вирусом.

Заразиться вирусом можно только при контакте с больным, отмечает Курпита.

"Он не возникает в воздухе. Если вы попадаете в скопление людей – неважно, это зимой или летом, – если у вас имеется тесный контакт, вероятнее всего, что вы проконтактируете с этим вирусом. Однако есть методология, которая позволяет создавать вакцины к заболеваниям, которые раньше не могли создать. Ну, например, гепатит С или ВИЧ-инфекция", - расксазал доктор.

К слову, инфекционист предупреждает, что летом коронавирус никуда не исчезнет, он останется с нами навсегда.

Как мы писали ранее, врач-инфекционист рассказал, можно ли прививаться аллергикам.

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