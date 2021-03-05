Инфекционист назвала вероятные сроки нового локдауна в Украине: мы говорим о неделях

В Украине второй день подряд увеличивается количество новых больных с коронавирусом, а власти заявляют о третьей волне заболевания. Уже три области попали в "красную зону", еще девять – в "оранжевой" и могут быстро перейти к более жестким карантинным ограничениям. В правительстве не исключают введение локдауна.

Врач-инфекционист и медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова считает, что такими темпами локдаун в Украине могут ввести уже буквально через несколько недель. Об этом она сообщила в эфире ТСН.

Она отметила, что ситуация с коронавирусом развивается почти так же, как и во время предыдущей волны.

"Я думаю, мы говорим о нескольких неделях, ведь так начиналось и в прошлый раз. Когда на Западной Украине мы видели высокое количество больных, считая, что нас это не коснется и пройдет мимо. Нас это коснется, вполне возможен третий локдаун. Именно поэтому те медицинские работники, которые сейчас могут вакцинироваться — обязательно должны это сделать. Также к этому времени необходимо закрыть все вопросы, которые касаются качества предоставления услуг пациентам с COVID-19. Важно готовиться к следующей волне", - объяснила Булавинова.

Она добавила, что вакцинация очень важна для того, чтобы остановить развитие пандемии в Украине. И вакцины будут не только защищать от коронавируса, но и сократят количество тяжелых больных.

"Сейчас, в начале вакцинации, вся вакцина идет именно в "ковидные" больницы. Конечно, мы ожидаем, что все этапы будут быстро развиваться: если в Украину зайдет много вакцин — этапы могут развернуться параллельно, и различные группы будут иметь доступ к вакцинам одновременно. Потому что только быстрая вакцинация будет иметь значение в вопросе снижения количества людей, умирающих от коронавируса, и тех, кото госпитализируют из-за вируса. Надеемся, что темпы будут наращиваться с максимальной скоростью", - считает инфекционист.