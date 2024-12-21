Інфаркт у 30, діабет - у 15. Чому хвороби молодшають і як уникнути ранньої смерті

В Україні наразі дуже "помолодшали" серцево-судинні захворювання. Зараз інфаркти та інсульти, атеросклероз, метаболічні захворювання, цукровий діабет 2 типу, ожиріння починаються дуже рано.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла лікар-ендокринолог, дієтолог, авторка книги "Стрес крізь життя - мій mood" Катерина Толстікова.

Чому хвороби в Україні помолодшали?

Лікар впевнена, що для запобігання хворобам, потрібна профілактична медицина.

"Інфаркт та інсульти не починаються з 15 років, але ось метаболічні хвороби з 15, пубертат 18-20, інфаркти - це вже 35, тобто вже є і 33", - розповіла дієтолог.

"Тому це не так, як колись люди вважали, от доживу до 60 років, ну і буде в мене букет хвороб, так? Зараз ти не можеш навіть спрогнозувати. І для цього так само потрібна профілактична медицина", - сказала вона.

"Бо якщо ти знаєш свій генотип, свою генетику, ти знаєш, що воно впливає на твої клітини, на гормони, тобто як впливає стрес на твоє життя, ти можеш попередити або не дати розвинутись ускладненням", - додала Толстікова.

За словами лікаря, бувають випадки, коли в 35 років у людини відривається тромб.

Високий артеріальний тиск, стрес, мікротравми судин, запалення, холестеринові бляшки – усе це може відбуватися в організмі непомітно, але має руйнівний ефект.

"Цей механізм тікає, як годинник, який ми не бачимо, але який може обірватися в будь-який момент," - попередила експерт.

Завдяки регулярним обстеженням можна виявити фактори ризику на ранніх стадіях та попередити розвиток серйозних захворювань.