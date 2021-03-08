В Индонезии крокодил проглотил 8-летнего ребенка: отец бросился на рептилию с голыми руками

Рептилия длиной в 6 метров после нападения утащила свою жертву в мутную воду. Шокированный отец ребенка бросился вслед за крокодилом и, пытаясь спасти сына, в отчаянии бил хищника кулаками.

К сожалению, это не помогло - крокодил проглотил маленького Димаса Мулкана Сапутру целиком, даже не пережевывая.

Трагедия произошла 3 марта.

Как пишет индонезийское издание Merdeka, сотрудники службы спасения нашли рептилию-убийцу только на следующий день - 4 марта - всего в 100 метрах от места нападения. В деревне Муара Бенгалон в Бенгальском округе тело мальчика было вырезано полностью неповрежденным из желудка, но он уже был мертвым.

В Индонезии крокодил проглотил 8-летнего мальчика (фото: ViralPress)

Представитель местного поисково-спасательного агентства Октавианто рассказал, что несмотря на все усилия отца мальчика, который погнался за крокодилом и ударил его голыми руками, чудовище было слишком сильным и быстрым.

По информации издания, этот ужасный инцидент со смертью ребенка в пасти речного монстра произошел спустя несколько недель после того, как еще один 8-летний мальчик был убит крокодилом в деревне Ист-Сепасо во время купания в реке. Его тело до сих пор не найдено.

В Индонезии 6-метровый крокодил проглотил ребенка (фото: ViralPress)