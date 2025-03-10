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Індійські млинці з картоплею та сочевицею: просто, смачно та дієтично!

Індійські коржики з сочевицею та картоплею (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Індійські млинці або коржики з картоплею та сочевицею - урізноманітнять меню та чудово підійдуть для сніданку, перекусу або їжі в дорогу. У численних індійських ресторанах по всьому світу їх подають завжди до будь-яких страв - це пісна страва, яка готується дуже легко.

Як приготувати індійські млинці з картоплею та сочевицею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Gospoda.

Що вам знадобиться:

  • Рис - 1 склянка
  • Сочевиця - 100 г (найкраще зелена)
  • Перець чилі - ½ шт.
  • Цукор - ½ ч. ложки
  • Сіль - 1 ст. ложка
  • Олія - 6 ст. ложок
  • Картопля - 6-8 шт.
  • Свіжий імбир натертий - 3 ч. ложки
  • Вершкове масло - 2 ст. ложки
  • Гірчиця та насіння зіри - по 2 ч. ложки
  • Каєнський перець - ½ шт.
  • Куркума - ½ ч. ложки

Як готувати індійські млинці з картоплею та сочевицею

Рис та сочевицю замочити на ніч в окремих мисках. Зранку злегка обсушити та подрібнити у блендері до однорідного стану. Змішати рисову та сочевичну масу, додати цукор, сіль, подрібнений перець чилі. Накрити кришкою та залишити на 1 годину.

Перед випіканням тісто потрібно збити вінчиком. Воно не має бути дуже густим.

Картоплю очистити, розім'яти у пюре, додати сіль. На сковороді підігріти 1 чайну ложку олії й в ній обсмажити насіння зіри та гірчиці. 

Коли почне тріщати - покладіть натертий імбир, нарізаний каєнський перець і смажте 1-2 хвилини. Потім додайте куркуму, картопляне пюре та обсмажуйте, помішуючи, ще 2-3 хвилини.

Розігріту сковороду змастіть олією і викладайте столовою ложкою тісто з розрахунку на 1 корж - 2-3 столових ложки. Швидко розрівняйте та обсмажте 2-3 хвилини з одного боку, переверніть і смажте ще 1-2 хвилини з іншого боку.

Готові млинці викладайте на тарілку і на кожну половинку покладіть начинку, а потім згорніть навпіл. Потім злегка обсмажте кожен млинець з двох сторін на вершковому маслі.Індійські коржики з сочевицею та картоплею (кадр з відео)

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