Індійські млинці з картоплею та сочевицею: просто, смачно та дієтично!

Що вам знадобиться:

Рис - 1 склянка

Сочевиця - 100 г (найкраще зелена)

Перець чилі - ½ шт.

Цукор - ½ ч. ложки

Сіль - 1 ст. ложка

Олія - 6 ст. ложок

Картопля - 6-8 шт.

Свіжий імбир натертий - 3 ч. ложки

Вершкове масло - 2 ст. ложки

Гірчиця та насіння зіри - по 2 ч. ложки

Каєнський перець - ½ шт.

Куркума - ½ ч. ложки

Як готувати індійські млинці з картоплею та сочевицею

Рис та сочевицю замочити на ніч в окремих мисках. Зранку злегка обсушити та подрібнити у блендері до однорідного стану. Змішати рисову та сочевичну масу, додати цукор, сіль, подрібнений перець чилі. Накрити кришкою та залишити на 1 годину.

Перед випіканням тісто потрібно збити вінчиком. Воно не має бути дуже густим.

Картоплю очистити, розім'яти у пюре, додати сіль. На сковороді підігріти 1 чайну ложку олії й в ній обсмажити насіння зіри та гірчиці.

Коли почне тріщати - покладіть натертий імбир, нарізаний каєнський перець і смажте 1-2 хвилини. Потім додайте куркуму, картопляне пюре та обсмажуйте, помішуючи, ще 2-3 хвилини.

Розігріту сковороду змастіть олією і викладайте столовою ложкою тісто з розрахунку на 1 корж - 2-3 столових ложки. Швидко розрівняйте та обсмажте 2-3 хвилини з одного боку, переверніть і смажте ще 1-2 хвилини з іншого боку.

Готові млинці викладайте на тарілку і на кожну половинку покладіть начинку, а потім згорніть навпіл. Потім злегка обсмажте кожен млинець з двох сторін на вершковому маслі. Індійські коржики з сочевицею та картоплею (кадр з відео)

Вас може зацікавити: