Індійські млинці з картоплею та сочевицею: просто, смачно та дієтично!
Індійські млинці або коржики з картоплею та сочевицею - урізноманітнять меню та чудово підійдуть для сніданку, перекусу або їжі в дорогу. У численних індійських ресторанах по всьому світу їх подають завжди до будь-яких страв - це пісна страва, яка готується дуже легко.
Як приготувати індійські млинці з картоплею та сочевицею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Gospoda.
Що вам знадобиться:
- Рис - 1 склянка
- Сочевиця - 100 г (найкраще зелена)
- Перець чилі - ½ шт.
- Цукор - ½ ч. ложки
- Сіль - 1 ст. ложка
- Олія - 6 ст. ложок
- Картопля - 6-8 шт.
- Свіжий імбир натертий - 3 ч. ложки
- Вершкове масло - 2 ст. ложки
- Гірчиця та насіння зіри - по 2 ч. ложки
- Каєнський перець - ½ шт.
- Куркума - ½ ч. ложки
Як готувати індійські млинці з картоплею та сочевицею
Рис та сочевицю замочити на ніч в окремих мисках. Зранку злегка обсушити та подрібнити у блендері до однорідного стану. Змішати рисову та сочевичну масу, додати цукор, сіль, подрібнений перець чилі. Накрити кришкою та залишити на 1 годину.
Перед випіканням тісто потрібно збити вінчиком. Воно не має бути дуже густим.
Картоплю очистити, розім'яти у пюре, додати сіль. На сковороді підігріти 1 чайну ложку олії й в ній обсмажити насіння зіри та гірчиці.
Коли почне тріщати - покладіть натертий імбир, нарізаний каєнський перець і смажте 1-2 хвилини. Потім додайте куркуму, картопляне пюре та обсмажуйте, помішуючи, ще 2-3 хвилини.
Розігріту сковороду змастіть олією і викладайте столовою ложкою тісто з розрахунку на 1 корж - 2-3 столових ложки. Швидко розрівняйте та обсмажте 2-3 хвилини з одного боку, переверніть і смажте ще 1-2 хвилини з іншого боку.
Готові млинці викладайте на тарілку і на кожну половинку покладіть начинку, а потім згорніть навпіл. Потім злегка обсмажте кожен млинець з двох сторін на вершковому маслі.Індійські коржики з сочевицею та картоплею (кадр з відео)
Вас може зацікавити: