В Индии петух зарезал мужчину. Это не шутка

В данном случае к лапе Раджи был привязан трехдюймовый нож (примерно 7,6 см). Этим ножом он случайно нанес смертельный удар в пах своему 45-летнему хозяину. Мужчину доставили в больницу, но он скончался из-за сильной потери крови.

После расследования полиция доставила петуха в полицейский участок, где его держали и присматривали за ним. Правоохранители также приготовили для него еду.

Некоторые новостные каналы сообщили, что полиция "арестовала" петуха, показывая изображения птицы, привязанной в полицейском участке. Однако полиция отрицала факт задержания петуха или его содержания под стражей.

Правоохранители пояснили, что птицу не арестовывали и не задерживали. Полиция взяла на себя ответственность защищать петуха и перевезла его в фермерский дом.