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В Индии петух зарезал мужчину. Это не шутка

Автор: Styler

В Индии бойцовский петух убил своего хозяина. Дело в том, что к лапам таких петухов привязывают ножи, лезвия или другое оружие с острыми краями, чтобы нанести больший урон сопернику.

Об это сообщает Gulf News.

В данном случае к лапе Раджи был привязан трехдюймовый нож (примерно 7,6 см). Этим ножом он случайно нанес смертельный удар в пах своему 45-летнему хозяину. Мужчину доставили в больницу, но он скончался из-за сильной потери крови.

После расследования полиция доставила петуха в полицейский участок, где его держали и присматривали за ним. Правоохранители также приготовили для него еду.

Некоторые новостные каналы сообщили, что полиция "арестовала" петуха, показывая изображения птицы, привязанной в полицейском участке. Однако полиция отрицала факт задержания петуха или его содержания под стражей.

Правоохранители пояснили, что птицу не арестовывали и не задерживали. Полиция взяла на себя ответственность защищать петуха и перевезла его в фермерский дом.

Напомним, под Сумами патрульные применили силу при безосновательном задержании мужчины с инвалидностью. В результате чего потерпевший получил телесные повреждения. В отношении правоохранителей начато расследование.

Ранее в Днепре украинская журналистка пожаловалась на "копов" из-за обыска с угрозами просто на улице.

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