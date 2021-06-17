В Индии начинается новая эпидемия: что за грибок обнаружили врачи и чем он опасен

В Индии обнаружили новый грибок

У 34-летнего пациента в Индии врачи обнаружили грибок аспергиллеза. Мужчина переболел тяжелой формой коронавируса, получил поражение легких 90% и почти два месяца проходил терапию. Во время проведения анализов у него нашли грибок, который поразил легкие, пазухи и кровь. Этот грибок является разновидностью мукормикоза, который вызывает также и другие виды болезни - "черную", "белую" и "желтую".

Как утверждают врачи, это первый случай "зеленой плесени" в штате Мадхья-Прадеш. Однако нет информации о том, есть ли такие случаи в других штатах Индии.

Что такое аспергиллеза

Это род высших аэробных плесневых грибов, у которых насчитывается несколько сотен видов. Человека могут поражать более 60 видов аспергилл, которые вызывают различные заболевания – инфекции внутренних органов, наружного уха, поражения кожи. Чаще всего аспергиллы поражают организм человека в иммунодефицитных состояниях. Есть подвиды этого грибка, которые имеют высокий уровень смертности.

Грибки аспергиллеза находятся практически везде – в помещениях, на открытом воздухе и передаются они воздушно-капельным путем. Человек просто вдыхает споры этого грибка и, если организм сильно ослаблен – может заболеть.

Чаще всего негативному воздействию этого грибка подвержены пациенты после серьезных заболеваний легких, бронхов, ослабленные после тяжелых инфекционных болезней, после долгосрочной терапии кортикостероидами в больших дозах, а также при заболеваниях крови и после трансплантаций. От человека к человеку, или от животного к человеку - этот грибок не передается.

Как не допустить заражения

Рекомендации медиков о заражении этим грибком довольно стандартны – мыть руки, избегать помещений с большим количеством пыли или плесени на стенах. Носить респираторы и принимать все меры предосторожности при работе с почвой, так как грибок способен проникать в организм человека не только при вдыхании спор, но и через поврежденную кожу.

Какие симптомы аспергиллеза

Острое заражение грибками аспергиллеза проявляется кашлем, часто с кровохарканьем, плевритической болью в грудной клетке и одышкой. Без лечения этот грибок может быстро прогрессировать и вызвать смерть.

Аспергиллез вне легких может выражаться в поражениях кожи, синуситах, быстро развивающейся пневмонии, а также поражать печень, почки и головной мозг.