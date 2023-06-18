Інакше вилізуть вам на голову. Психологи пояснили, як захистити особисті кордони

Як захистити свої особисті кордони

"Якщо уявити особисті кордони у вигляді скляної бульбашки, то можна припустити, що рано чи пізно така бульбашка може тріснути. Це станеться в той момент, коли хтось спробує порушити наші кордони, а вони просто не витримають, бо були занадто крихкі", - пояснюють психологи.

Для прикладу вони радять уявити, що наша особиста бульбашка створена з металу. В цій ситуації, коли інші люди намагатимуться вдертися у наш особистий простір, бульбашка навряд чи трісне. А відчуття безпеки залишиться на високому рівні.

Психологи радять дотримуватись наступних порад, щоб навчитись захищати свої кордони.

Виражайте свої думки щиро

Не залежно від того, що хочуть від вас почути, виражайте свої думки щиро. Неправильна тактика - уникати конфліктів та кивати головою навіть тоді, коли не погоджуєтеся з думкою опонента.

Не займаєтесь тим, що не приносить задоволення

Не варто займатись тим, що не сприяє особистому розвитку та не приносить задоволення. Не погоджуйтесь на все, що вам пропонують, нехтуючи своїми інтересами.

Не спілкуйтеся із некомфортними для вас людьми

Відмовтесь від контакту з людьми, які ображають вас або знецінюють. Не піддавайтесь тиску та маніпуляції інших.

Навчіться відмовлятись від деяких пропозицій

Ввічливо відмовтесь від пропозиції роботи, якщо вона має розбіжності із вашими життєвими цінностями. Але при цьому не вдавайтесь до пасивної агресії та сарказму.

Говоріть про те, як з вами не можна поводитись

Чітко проговорюйте, які речі не прийняті стосовно вас. Не чекайте, що інші люди самостійно здогадаються про межі ваших особистих кордонів.

Не дозволяйте на себе підвищувати голос

Спокійно поясніть іншій людині, що на вас не можна підвищувати голос. Не варто кричати у відповідь та влаштовувати істерики.