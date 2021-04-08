Его имя будет жить в сердцах украинцев вечно: в зоне ООС погиб защитник Украины

В зоне ООС на Донбассе снова обострение и в четверг, 8 апреля, смертельное ранение получил еще один украинский защитник. Военному было всего 22 года, родом он был из Николаевской области.

"Его имя будет вечно жить в сердцах украинцев", - добавили в администрации.

Известно, что Денису Юшко было всего 22 года. 31 мая 2021 года он должен был отпраздновать свой 23-й день рождения.

"8 апреля 2021 года, при исполнении служебных обязанностей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины матрос военной части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты), житель села Новобогдановка Николаевского района Юшко Денис Павлович получил огнестрельное пулевое ранение головы несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Денис Павлович Юшко погиб в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Он получил пулевое ранение в голову, несовместимое с жизнью.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стали известны имена украинских военных, которые погибли на Донбассе 6 апреля.

А также рассказывали о том, что с начала перемирия на Донбассе погибли почти 30 украинских военных.