Иммунологи сделали заявление о коронавирусе: у кого самые высокие риски заразиться

Коронавирус в Украине был диагностирован у 9009 пациентов. С начала пандемии выздоровели более 800 украинцев, 220 человек скончались.

Итальянские иммунологи разработали научно-теоретическую модель COVID-19, чтобы выяснить, как действует вирус на разных людей и почему у разных пациентов болезнь протекает совершенно по-разному. Результаты исследования были опубликованы в издании Corriere della Sera.

Как отмечают ученые, результат заболевания определяется у пациента в первые 10-15 дней после заражения. В первую очередь, исход зависит от количества вируса, который попал в организм человека. Во вторую – от его врожденного иммунитета. Самыми активными компонентами в теле человека являются природные антитела IgA и IgM, которые находятся в слюне и слизистых оболочка человека.

Более всего инфицированию подвержены те люди, у которых от рождения слабый иммунитет. Как объясняют исследователи, риск заразиться у пожилых людей связан с тем, что в их организме нет антител к генетическим дефектам. Также вирус очень быстро распространяется среди медицинских работников.

Кроме того, ученые назвали еще одну группу, которая имеет риски заразиться выше, чем другие люди. Это спортсмены, которые занимаются длительными физическими тренировками. Интенсивные занятия спортом приводят к тому, что человек делает частые и глубокие вдохи и выдохи и таким образом вирус получает прямой путь к нижним дыхательным путям.

"Если Sars-CoV-2 преодолевает блокаду врожденного иммунитета и распространяется от верхних дыхательных путей к альвеолам уже на ранних стадиях инфекции, то он может размножаться без локальной резистентности, вызывая пневмонию и выделяя большое количество антигенов. Последующий адаптивный иммунный ответ является замедленным, но сильным (антитела с высоким сродством к IgM, IgA и IgG) и при обнаружении большого количества вирусных антигенов, уже накопленных за это время, вызывает сильное воспаление и запускает каскады медиаторов (коагуляция и цитокиновый шторм), которые приводят к осложнениям и в некоторых случаях к смерти", - говорится в исследовании.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы симптомы легкого и тяжелого коронавируса.