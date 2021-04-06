Иммунолог сделал заявление о вакцинах: осенью прививаться уже нет смысла

"Векторные вакцины и РНК-вакцины стимулируют иммунитет против фрагмента белка шипа, то есть, даже при небольшом изменении этого белка может быть расхождение антигена и антител, что приведет к неэффективности вакцины. Естественный иммунитет вырабатывается ко многим белкам вируса, большинство из которых стабильно, поэтому можно предполагать длительную частичную защиту даже против новых вариантов, который еще называют перекрестным иммунитетом", - рассказал Волянский.

По словам медика, новые исследования показали неэффективность существующих вакцин к новому "южноафриканскому" штамму коронавируса. Поэтому есть вероятность, что так будет и со следующими штаммами.

"Вакцинация во втором полугодии 2021 года существующими вакцинами уже потеряла смысл, поскольку пандемия близится к завершению и осенью необходимо применение новых сезонных вакцин", — отметил Андрей Волянский.

Также иммунолог сообщил, что приход "южно-африканского"штамма в Украину (который, якобы, уже состоялся) приведет к резкому снижению эффективности вакцинации.