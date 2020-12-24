Иммунолог рассказала, зачем нужны витамин С и цинк при коронавирусе

Медики утверждают, что в борьбе с коронавирусом особое значение имеет иммунитет. Для этого многим пациентам врачи прописывают пить витамины С и D, а также цинк.

Иммунолог и аллерголог, главный внештатный специалист по клинической иммунологии Киевской области, кандидат медицинских наук Татьяна Бондаренко рассказала в интервью для издания "Факты", зачем нужны витамины и цинк во время вирусных заболеваниях и как правильно их принимать.

Она объяснила, что правильную дозировку витаминов должен определить врач, и чтобы не ошибиться – нужно сдать анализы и проверить уровень витаминов в организме.

"Хотя с жестким гиповитаминозом мы сейчас сталкиваемся крайне редко, однако у многих тесты показывают дефицит витамина D. Он нужен для крепкого иммунитета, образования костной ткани. Если количество витамина D меньше нормы, нужна более высокая доза — 4000—5000 единиц в день. Затем можно принимать поддерживающую — до 2000 единиц. Витамин С — мощный антиоксидант, участвующий в выведении токсинов, иммунологических процессах, разжижающий кровь. При коронавирусной инфекции у больных происходит опасное сгущение крови, чреватое развитием тромбозов. Поэтому нужно принимать витамин С: взрослым для лечения — по два грамма, а для профилактики — до одного грамма в сутки", - объяснила специалист.

Она добавила, что повышенную дозу витаминов стоить принимать две-три недели, а потом постепенно снижать, чтобы не навредить желудку и не увеличить отложение солей в почках.

"Нельзя забывать, что витамин С можно получить из многих продуктов. Чемпионом является киви. Если у человека проблемы с желудком (например, гастрит), нарушено пищеварение или есть аллергия, можно пить отвар шиповника. Но не концентрированный — он тоже раздражает слизистую желудка", - порекомендовала Бондаренко.

Кроме того, врач объяснила, что цинк сильно укрепляет иммунитет, но его нельзя принимать продолжительное время.

"Средняя суточная доза для взрослого — до 20 миллиграммов, на период эпидемии приемлемы 50—60 миллиграммов, но не дольше месяца. Затем желательно проверить его уровень в организме, сдав анализ. Цинком богаты красное мясо, субпродукты, семечки, чечевица. Но одними продуктами не "наесть" необходимую дозу, поэтому нужны дополнительные добавки либо витаминные комплексы, содержащие цинк", - рассказала иммунолог.

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