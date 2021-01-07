Иммунолог рассказал о правилах безопасности после прививки от COVID-19 и назвал группы риска

Вакцина от коронавируса способна вызвать резкое ухудшение состояния у некоторых людей из-за аллергической реакции на препарат. Поэтому при введении вакцины были установлены определенные правила безопасности для пациентов.

Об этом рассказал иммунолог, кандидат биологических наук Борис Донской в эфире канала "Украина 24".

По его словам, после инъекции необходимо медицинское наблюдение в учреждении здравоохранения в течении часа-двух, чтобы отследить возможную аллергию на лекарство и вовремя среагировать.

"Любой человек, который делает прививки (от COVID-19), должен это делать в условиях стационара и наблюдаться следующие 1-2 часа. Если у него не происходит немедленной аллергической реакции, то вероятность тяжелой реакции почти нулевая", - отметил иммунолог.

Также врач назвал основную группу риска, кто больше всего подвержен негативных побочным эффектам после вакцинации.

"Люди, у которых выразительные аллергические реакции, являются группой риска по инъекциям чего угодно - вакцин, препаратов, - потому что они дают непрогнозируемую реакцию, в отличие от людей, которые не имеют аллергий", - рассказал Донской.

Он напомнил, что именно по этой причине врачи всегда переспрашивают, нет ли у пациента аллергии на те или иные препараты.

"Аллергики - всегда неприятная группа риска, которую иногда очень трудно учесть, поскольку пациент может не знать о наличии у него аллергии", - отметил врач.

Иммунолог добавил, что так же аллергики реагируют на неизвестные фрукты, косметику и прочее.

Ранее сообщалось, что прививки от COVID-19 могут вызвать осложнения после косметических процедур.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой реакции на контрабанду вакцины.