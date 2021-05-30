Иммунолог призвал украинцев готовиться к новой волне эпидемия коронавируса

Он отметил, что специалисты могут видеть определенную сезонность коронавируса.

Член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики считает, что вирус, скорее всего, будет себя вести "более активно" осенью, в начале осени и в конце зимы.

При этом в летний период прогнозируется снижение заболеваемости COVID-19.

"Летом мы будем иметь перерыв, как и прошлым летом мы имели меньшее количество случаев. Теперь нам нужно готовиться к осени. Потому что осенью мы можем ожидать роста количества случаев", - рассказал Лапий.

Иммунолог объяснил факторы, которые будут способствовать росту случаев заражения в осенний период.

"То, что люди контактируют между собой, способствует передаче, а контакты у нас в основном происходят в закрытых помещениях, когда образовательный процесс, когда люди возвращаются из отпусков в офисы", - указал Лапий.