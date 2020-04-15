Иммунолог назвал категорию людей, склонных к заражению коронавирусом

Коронавирус в мире инфицировал более двух миллионов жителей. Инфекция продолжает распространяться, несмотря на карантин, который вводят многие страны. Помимо пожилых людей с хроническими заболеваниями, Covid-19 часто поражает людей с аллергиями. Об этом проинформировал врач-иммунолог Олег Назар.

Дело в том, что у аллергиков уязвимая слизистая и они имеют больший шанс заболеть.

"У лиц, которые имеют сезонную аллергию, когда поражается слизистая оболочка, больше шансов заболеть и больше шансов, что разовьются тяжелые осложнения. Поскольку воспалительный процесс уже есть, а дополнительно вирусная инфекция усложняет ситуацию", – сказал Олег Назар "Обозревателю".

У людей с аллергическими реакциями большие осложнения могут вызывать респираторные заболевания, грипп и разнообразные инфекции.

Напомним, что в зоне риска заболеть коронавирусом люди с такими хроническими заболеваниями, как сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, заболевания легких, хроническая почечная недостаточность, рак, болезни с иммунодефицитом или те, в которых задействована иммунная система и нуждается в постоянной коррекции.

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