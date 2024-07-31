"Ім'я мого хлопця, як папір": дуже рідкісна хвороба заставляє жінку відчувати слова на смак

Вчителька початкової школи з Форт-Сміта у штаті Арканзас, США, має дуже рідкісний неврологічний стан, який називається синестезія. Через це її смакові рецептори стимулюються, коли вона бачить або вимовляє певні слова.
Що відомо про синестезію та як описує свої відчуття жінка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.
30-річна Сара Ганн має синестезію, неврологічний смак, через який її смакові рецептори стимулюються на певні слова. Ім'я свого хлопця, Джейкоба Клейтона, вона асоціює з папером. А коли Сара чує слово "блакитний", вона відчуває смак шоколаду. При слові "бетон" жінка чує смак молока, змоченого у печиві.
Слово "вчитель" викликає у неї образ Скітлз, а слово "думати" - на смак як шоколадне молоко.
За словами Сари, вона не пов'язує смак з кожним окремим словом, але відчуває багато загальних, і її власне ім'я не має особливого відтінку.
"Я завжди відчувала смак слів, але коли я розповіла про це подрузі в середній школі, вона їх не зрозуміла. Я фізично не відчуваю смаку слів, але чітко уявляю смак у роті. Мені не завжди подобаються слова. Слово "годинник" на смак як молоко, а я не прихильник молока, тому це не дуже приємно", - розповіла жінка.
Вона зізнається, що раніше почувала себе надзвичайно дивно з цього приводу, коли була молодша, бо ні в кого більше не було синестезії. Але зараз вона вважає, що це навіть весело.
"Це точно те, про що можна поговорити з людьми - вони завжди хочуть знати, яке їх ім'я на смак", - додала Сара.
Сара Ганн відчуває слова на смак (фото: dailystar.co.uk)
Ще вона каже, що сильніше відчуває смак слова, коли говорить їх сама, ніж коли їх говорить хтось інший. І вона найлегше відчуває їх на смак, коли бачить їх як записаних, так і вимовлених.
Сара - мама двох дітей, але вона каже, що ні ім'я 6-річного Сейлора, ні 4-річного Скіпа, не мають смаку. Але прізвище її партнера Клейтона - має. Слово "глина" має смак глини, але коли це Клейтон - воно має смак паперу.
Слова, які вона пробує, завжди матимуть однаковий смак кожного разу, і вона каже, що це найчастіше з іменниками.
"Мені також подобається все це з іменами. Моє улюблене Брендон - воно на смак як шоколадна цукерка", - зізналася Сара.
Раніше ми писали про те, що жінка стала залежною від укусів бджіл, бо це приносить кайф у ліжку.
А також розповідали про те, що жінка попала в ліжко з новим бойфрендом з сайту знайомств та отримала шок.