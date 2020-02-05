Илья Кива грубо оскорбил журналистку из-за Жириновского (видео)

Кива после переписки с Жириновским оскорбил журналистку (коллаж: РБК-Украина)

Илья Кива так и не смог ответить на вопрос, общается ли он напрямую с Жириновским

Илья Кива попал в очередной скандал. После того, как нардепа засекли за перепиской с депутатом госдумы РФ Владимиром Жириновским, журналистка попросила депутата подтвердить или опровергнуть этот факт. В ответ Кива перешел на открытый сексизм по отношению к девушке.

Напомним, Кива на заседании Верховной Рады писал сообщения Жириновскому, грубо обзывая премьер-министра Украины Гончарука.

"В Раду пришел гом*к-премьер со своим пид****им правительством, страну с*ка про***ли и с этими пид***ми шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету", - писал Кива.

Илья Кива попался на переписке с Жириновским (скрин видео/YouTube)

На вопрос журналистки о его переписке с Жириновским, Кива сказал, мол, мало какое видео там появляется, и лысая голова в кадре не обязательно принадлежит ему.

Кроме того, депутат от ОПЗЖ сказал, что он, как "парламентарий европейской страны выступает за межпарламентские взаимоотношения, которые будут укреплять мою страну и приносить пользу моей стране".

А депутаты российской Думы, по мнению Кивы, такие же парламентарии.

Кива так и не подтвердил, и не опровергнул факт общения именно с Жириновским. Но все же упомянул, что с многими депутатами Госдумы "ведет взаимоотношения", потому что в этом процессе "рождаются компромиссы".

По мнению нардепа, с людьми, которые поддерживают аннексию украинских территорий, можно и нужно разговаривать.

Напоследок, Илья Кива посоветовал журналистке, как умной и красивой девушке, "пойти и родить сына".

Кива нахамил журналистке (видео: YouTube/Радио Свобода)