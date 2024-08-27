Ілону Гвоздьову розкритикували в мережі за "інтимні" фото: танцівниця різко відповіла

Танцівниця Ілона Гвоздьова різко відповіла своїй підписниці, яка в коментарях під однією з публікацій зірки дорікнула, що в її віці не варто було б виставляти на загальний показ фото в спідній білизні.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram зірки "Танців із зірками".
"Днями одна жінка, переглядаючи мої фото з останньої фотосесії, вирішила написати коментар, цитую: "Ілоно, якби вам було 18 років, я зрозуміла б, а так мені смішно. У мене теж є інтимні фото, вони для хлопця", - розповіла Ілона та поділилася скриншотом зі своєю відповіддю.
Судячи з усього, йдеться про фотосесію в нижній білизні та високтх чоботах-ботфортах, яку хореограф опублікувала кілька днів тому. Деякі фоловери назвали світлини "інтимними", "вульгарними", "начебто з журналу Playboy", а також вказали на те, що Гвоздьовій далеко не 18 років.
"А якщо не 18, то не можна робити такі фото?! Десь є закон про припинення робити фото такого плану після 18?" - різко відповіла вона.
Скриншот
Також у підписі до публікації артистка торкнулася питання - чи може доросла жінка показувати свою сексуальність.
"Виходячи з її думок, якщо жінка стала дорослішою, і не важливо 20+, 30+, 40+, вона вже не може показувати свою сексуальність, жіночність, пристрасть, тим більше у соцмережах, тому що люди дивляться, а тобі вже не 18!" "- продовжила Ілона.
Також танцівниця наголосила, що, незважаючи на те, що їй 36 років і вона є мамою двох дітей, тільки зараз вона розкрила повною мірою свою жіночність і не боїться бути собою.
"Я знаю, чого хочу і чого гідна, і я не боюся бути собою, навіть якщо не відповідаю уявленням та очікуванням інших! Я взагалі бажаю кожній жінці не соромитися бути жінкою, на яку обертаються не тільки чоловіки, а й інші жінки з посмішкою на обличчі та з приємним вогником в очах, і з почуттям підтримки: "Так тримати, люба моя"! Ми - те, що ми транслюємо! - підсумувала Гвоздьова.
У коментарях багато фоловерів підтримали хореографа і зазначили, що та дівчина таким чином "виплеснула свої комплекси":
Раніше Ілона Гвоздьова повідомила про горе у родині.
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