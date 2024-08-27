Ілону Гвоздьову розкритикували в мережі за "інтимні" фото: танцівниця різко відповіла

"Днями одна жінка, переглядаючи мої фото з останньої фотосесії, вирішила написати коментар, цитую: "Ілоно, якби вам було 18 років, я зрозуміла б, а так мені смішно. У мене теж є інтимні фото, вони для хлопця", - розповіла Ілона та поділилася скриншотом зі своєю відповіддю.

Та сама фотосесія (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Судячи з усього, йдеться про фотосесію в нижній білизні та високтх чоботах-ботфортах, яку хореограф опублікувала кілька днів тому. Деякі фоловери назвали світлини "інтимними", "вульгарними", "начебто з журналу Playboy", а також вказали на те, що Гвоздьовій далеко не 18 років.

"А якщо не 18, то не можна робити такі фото?! Десь є закон про припинення робити фото такого плану після 18?" - різко відповіла вона.

Скриншот

Також у підписі до публікації артистка торкнулася питання - чи може доросла жінка показувати свою сексуальність.

"Виходячи з її думок, якщо жінка стала дорослішою, і не важливо 20+, 30+, 40+, вона вже не може показувати свою сексуальність, жіночність, пристрасть, тим більше у соцмережах, тому що люди дивляться, а тобі вже не 18!" "- продовжила Ілона.

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Також танцівниця наголосила, що, незважаючи на те, що їй 36 років і вона є мамою двох дітей, тільки зараз вона розкрила повною мірою свою жіночність і не боїться бути собою.

"Я знаю, чого хочу і чого гідна, і я не боюся бути собою, навіть якщо не відповідаю уявленням та очікуванням інших! Я взагалі бажаю кожній жінці не соромитися бути жінкою, на яку обертаються не тільки чоловіки, а й інші жінки з посмішкою на обличчі та з приємним вогником в очах, і з почуттям підтримки: "Так тримати, люба моя"! Ми - те, що ми транслюємо! - підсумувала Гвоздьова.

Гвоздьова в іншому образі (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Як відреагували підписники танцівниці

У коментарях багато фоловерів підтримали хореографа і зазначили, що та дівчина таким чином "виплеснула свої комплекси":

"Вона виплеснула свої комплекси вам у коментар".

"Ілоно, ти - яскрава і самодостатня жінка, проходь повз ці незрозумілі коментарі. Роби, що хочеш, живи, як тобі подобається".

"Мій останній пост теж про вік, мені 37, підтримую вас. Це все комплекси та наративи совєтів".

"Все вірно, Ілоно. Мені 50, і я обожнюю свій вік, як ніколи подобаюся собі".

"Взагалі не побачила на фото нічого, щоб писати подібні коментарі. Навпаки, побачила надзвичайно гарну жінку з дуже гарною фігурою".

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)