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Ілону Гвоздьову розкритикували в мережі за "інтимні" фото: танцівниця різко відповіла

Вівторок 27 серпня 2024 13:37
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Ілону Гвоздьову розкритикували в мережі за "інтимні" фото: танцівниця різко відповіла Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Катерина Собкова

Танцівниця Ілона Гвоздьова різко відповіла своїй підписниці, яка в коментарях під однією з публікацій зірки дорікнула, що в її віці не варто було б виставляти на загальний показ фото в спідній білизні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram зірки "Танців із зірками".

"Днями одна жінка, переглядаючи мої фото з останньої фотосесії, вирішила написати коментар, цитую: "Ілоно, якби вам було 18 років, я зрозуміла б, а так мені смішно. У мене теж є інтимні фото, вони для хлопця", - розповіла Ілона та поділилася скриншотом зі своєю відповіддю.

Ілону Гвоздьову розкритикували в мережі за &quot;інтимні&quot; фото: танцівниця різко відповіла

Ілону Гвоздьову розкритикували в мережі за &quot;інтимні&quot; фото: танцівниця різко відповілаТа сама фотосесія (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Судячи з усього, йдеться про фотосесію в нижній білизні та високтх чоботах-ботфортах, яку хореограф опублікувала кілька днів тому. Деякі фоловери назвали світлини "інтимними", "вульгарними", "начебто з журналу Playboy", а також вказали на те, що Гвоздьовій далеко не 18 років.

"А якщо не 18, то не можна робити такі фото?! Десь є закон про припинення робити фото такого плану після 18?" - різко відповіла вона.

Ілону Гвоздьову розкритикували в мережі за &quot;інтимні&quot; фото: танцівниця різко відповіла

Скриншот

Також у підписі до публікації артистка торкнулася питання - чи може доросла жінка показувати свою сексуальність.

"Виходячи з її думок, якщо жінка стала дорослішою, і не важливо 20+, 30+, 40+, вона вже не може показувати свою сексуальність, жіночність, пристрасть, тим більше у соцмережах, тому що люди дивляться, а тобі вже не 18!" "- продовжила Ілона.

Ілону Гвоздьову розкритикували в мережі за &quot;інтимні&quot; фото: танцівниця різко відповілаІлона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Також танцівниця наголосила, що, незважаючи на те, що їй 36 років і вона є мамою двох дітей, тільки зараз вона розкрила повною мірою свою жіночність і не боїться бути собою.

"Я знаю, чого хочу і чого гідна, і я не боюся бути собою, навіть якщо не відповідаю уявленням та очікуванням інших! Я взагалі бажаю кожній жінці не соромитися бути жінкою, на яку обертаються не тільки чоловіки, а й інші жінки з посмішкою на обличчі та з приємним вогником в очах, і з почуттям підтримки: "Так тримати, люба моя"! Ми - те, що ми транслюємо! - підсумувала Гвоздьова.

Ілону Гвоздьову розкритикували в мережі за &quot;інтимні&quot; фото: танцівниця різко відповілаГвоздьова в іншому образі (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Як відреагували підписники танцівниці

У коментарях багато фоловерів підтримали хореографа і зазначили, що та дівчина таким чином "виплеснула свої комплекси":

  • "Вона виплеснула свої комплекси вам у коментар".
  • "Ілоно, ти - яскрава і самодостатня жінка, проходь повз ці незрозумілі коментарі. Роби, що хочеш, живи, як тобі подобається".
  • "Мій останній пост теж про вік, мені 37, підтримую вас. Це все комплекси та наративи совєтів".
  • "Все вірно, Ілоно. Мені 50, і я обожнюю свій вік, як ніколи подобаюся собі".
  • "Взагалі не побачила на фото нічого, щоб писати подібні коментарі. Навпаки, побачила надзвичайно гарну жінку з дуже гарною фігурою".

Ілону Гвоздьову розкритикували в мережі за &quot;інтимні&quot; фото: танцівниця різко відповілаІлона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Раніше Ілона Гвоздьова повідомила про горе у родині.

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