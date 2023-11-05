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Ілона Гвоздьова відповіла, як часто займається сексом з чоловіком: "Романтика і пристрасть змінюються"

Ілона Гвоздьова з чоловіком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова привідкрила завісу свого інтимного життя. За словами танцівниці, вони з чоловіком мають змогу займатися сексом лише тоді, коли дітей немає вдома.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки "Танців з зірками" для YouTube-журналу "Я-Єдина".

Ілона Гвоздьова поділилася подробицями інтимного життя

Танцівниця розповіла, що вони з коханим можуть розслабитися і відчути себе розкутими, коли дітей забирають бабусі.

Ілона Гвоздьова з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Коли дітей забирають бабусі. Це єдиний спосіб, коли можна розслабитися і відчути себе розкутими. Того що, знаєте, от ця любов за дверима, тихенько, щоб діти не почули, це не про нас. Чоловік може спокійно до цього відноситися, бо, йому то що, а жінка - вона не може до кінця нормально розслабитися", - поділилася хореографиня.

Вона також додала, що на "сексі за закритими дверима" неможливо зосередитися. Пару можуть відволікати плач дитини або повітряна тривога.

Ілона Гвоздьова з чоловіком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Гвоздьова зазначила, що коли пара живе разом десять років, романтика та пристрасть трансформуються в інші почуття.

"Ну не знаю, раз в тиждень нормальний є, а так: "Привіт, зая". Коли ви живите уже понад 10 років, у вас двоє дітей, то ця молодіжна історія - кожен день, романтика, пристрасть - вона змінюється, не то, щоби вона відходить. Це не говорить про те, що нам не хочеться одне одного. Ти починаєш по-іншому це сприймати, не як буденність, а як особливий момент, про який ти згадуєш ще місяць", - сказала артистка.

 

Раніше Катерина Кухар відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком.

Також ми розповідали, що донька Олі Полякової розійшлася з бойфрендом і назвала причину.

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