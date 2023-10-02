Ілон Маск жорстко висміяв Зеленського та "пробив чергове дно" (фото)

Деталі скандалу з Маском

Так, мільярдер опублікував мем із президентом України, показавши свою позицію щодо України.

"Коли минуло п'ять хвилин, і ти ще не просив мільярд доларів допомоги", - підписав Маск фото.

Маск підколов Зеленського (Скріншот)

Це відфотошоплений варіант популярного мема 2014 року, відомого в тому числі як "Напружений хлопець з венами на обличчі".

Реакція мережі на мем

Потрібно сказати, що думки підписників під постом розділилися: хтось підтримав позицію Маска про те, що США виділяють Україні багато грошей, але багато хто розкритикував бізнесмена за цинізм.

Багато хто написав, що Маск "пробив чергове дно".