Икота может предупредить про смертельную опасность: когда нужно бить тревогу

Врачи рассказали, когда икота "не переходит на Федота", а сигнализирует про серьезные сбои в организме
Икота может сигнализировать про смертельно опасные заболевания, когда нужно как можно быстрее обращаться к врачу. Но, как правило, такое сокращение диафрагмы причиняет лишь кратковременные неудобства.
Врачи говорят, если вы икаете долго, даже с перерывами, пора бить тревогу. Что такое икота, и когда она подает вам важный сигнал, сообщает med-inffo.
Икоту вызывают непроизвольные сокращения диафрагмы - это мышца, разделяющая грудную клетку и брюшную полость. Когда мы вдыхаем, легкие расширяются, а диафрагма опускается вниз, при обратном процессе - происходит выдох. Но иногда возникает сбой, и диафрагма непроизвольно сокращается - легкие выталкивают воздух с характерным звуком.
Интересно, что ученые до сих пор не выяснили причину таких сбоев вдоха-выдоха, но точно знают, что в некоторых случаях икота - тревожный сигнал.
Эксперты из Клиники Мэйо - одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира - назвали два симптома "опасной икоты":
И хотя сама по себе икота к летальному исходу не приведет, она может рассказать про опасную болезнь и ее важно диагностировать.
Икоту, которая долго не проходит и от нее нельзя никак избавиться, вызывают несколько факторов.
Раздражение или повреждение нервов
Речь идет про блуждающие нервы или диафрагмальные - тех, что контролируют движения диафрагмы. Повредить или вызвать их раздражение могут:
Расстройства центральной нервной системы (ЦНС)
Причиной стойкой икоты может быть инфекция, опухоль или повреждения ЦНС, связанные с травмами. Проблемы в этой области могут возникнуть из-за менингита, энцефалита, травматического повреждения мозга, инсульта, рассеянного склероза, опухоли мозга и так далее.
Заболевания, связанные с обменом веществ, и прием некоторых препаратов
Икоту, которая не проходит, могут вызывать такие болезни, как диабет, болезни почек, дисбаланс электролитов, алкоголизм. Еще одна причина такой икоты связана с неконтролируемым приемом транквилизаторов, стероидов, барбитуратов, обезболивающих средств.
А вот кратковременная безобидная икота может возникнуть если вы:
Такая икота быстро пройдет сама по себе, а вот при стойкой икоте стоит обратиться к семейному врачу.
Ранее врачи рассказали, кому запрещено есть арбузы.
Также мы писали, что ученые назвали самые полезные виды алкоголя, который можно пить хоть каждый день.