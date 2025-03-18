Ікона моди 60-х: що відомо про дружину Кеннеді, яка стала свідком його вбивства

Біографія Жаклін Кеннеді

Жаклін Був'є народилася 28 липня 1929 року в Саутгемптоні, штат Нью-Йорк в заможній родині. Її батьки Джон та Джанет розлучилися в 1940-му. Здобула освіту в Вассарському коледжі та університеті Джорджа Вашингтона, де вивчала французьку літературу.

Працювала журналісткою в газеті Washington Times-Herald, де брала інтерв’ю у відомих політиків та громадських діячів. Мала рідну сестру Керолайн Лі та зведених сестру і брата по маминій лінії Джанет і Джеймса.

Жаклін Був'є (фото: GettyImages)

Історія кохання Жаклін та Джона Кеннеді

Журналістська діяльність привела Жаклін до Вашингтону, де на одному із благодійних вечорів вона познайомилася з перспективним сенатором Джоном Кеннеді. Інтелектуалка та аристократка одразу сподобалася родині майбутнього президента. Стосунки розвивалися швидко, і вже 12 вересня 1953 року вони зіграли гучне весілля в Ньюпорті у церкві св. Марії.

Проте сімейна ідилія тривала недовго. За чутками, Джон постійно зраджував дружину - всім відомий його роман з Мерилін Монро. Крім того, у 1955 році Жаклін пережила викидень, а в 1956-му народила мертву доньку, поки чоловік відпочивав на яхті в Середземному морі. Дізнавшись про трагедію, Кеннеді одразу повернувся, але Жаклін не змогла йому пробачити.

Не бажаючи більше терпіти зради, майбутня перша леді наважилася на розлучення, проте батько Джона вмовив її залишитися поруч з чоловіком. Після отримання матеріальної компенсації Джекі повернулася до чоловіка, який вже був за крок до президентства.

Жаклін та Джон Кеннеді (фото: GettyImages)

Скільки дітей було у Жаклін та Джона Кеннеді

У пари народилося четверо дітей, двоє з яких померли в різні роки при народженні та в ранньому віці. З тих, що лишилися, - донька Керолайн 1957 року і син Джон Фітцджеральд 1960-го. Він загинув в авіакатастрофі в 1999-му.

Депресія Жаклін Кеннеді після смерті чоловіка

22 листопада 1963 року Джон Кеннеді був убитий у Далласі під час офіційного візиту. Жаклін перебувала поруч у момент трагедії, що стало для неї сильним психологічним потрясінням. Колись відома усім світська левиця почала вести закритий спосіб життя. Вона майже не виходила на публіку і довгий час носила траурний одяг. Її підтримкою стали діти та близькі друзі, а також брат Джона Роберт. Через п'ять років після трагедії вона вдруге вийшла заміж за грецького мільярдера Аристотеля Онассіса.

Жаклін Кеннеді в молодості (фото: GettyImages)

Стиль дружини Кеннеді

Жаклін вважається однією з найстильніших жінок свого часу та законодавицею моди. Вона обирала прості за силуетом вбрання у спокійних відтінках, які відображали жіночність та витонченість. Аристократичності образам додавали хустки, рукавички та капелюшки. Оскільки Джекі не була задоволена своєю зовнішністю, вона часто прикривала обличчя за великими сонцезахисними окулярами. Бездоганний смак першої леді надихнув цілі покоління жінок наслідувати її стиль.

Також в історію увійшов твідовий рожевий костюм Chanel, у якому Жаклін супроводжувала чоловіка в день його вбивства. Заплямований кров'ю наряд став символом трагедії, сили кохання та партнерства. Через декілька годин після вбивства Кеннеді стояла в ньому поруч із Ліндоном Джонсоном, який приймав присягу на пост голови держави, сказавши фразу: "Нехай усі бачать, що вони зробили з ним".

Стиль Жаклін Кеннеді (фото: GettyImages)

Причина смерті Жаклін Кеннеді

Дружина Кеннеді померла уві сні 19 травня 1994 року у віці 64 років. У неї було діагностовано лімфому. Поховали жінку поруч з першим чоловіком, їхнім сином Патріком та мертвонародженою дочкою Арабеллою на Арлінгтонському національному цвинтарі у Віргінії.

Нагадаємо, В США 18 березня мають розсекретити файли, пов’язані з убивством Джона Кеннеді. Таку обіцянку ще під час своєї передвиборчої кампанії давав Дональд Трамп. Раніше ми розповідали, що відомо про напад на американського лідера та хто такий Лі Гарві Освальд, який є єдиним підозрюваним у вбивстві.

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