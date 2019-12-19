Игрок киевского "Динамо" оказался любителем алкоголя: он будет изгнан из клуба

Жерсон Родригеш опять вляпался в скандал (фото: twitter.com/dynamokyiv)

Скандальный Жерсон Родригеш уже вскоре может покинуть "Динамо"

Футболист киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш был переведен в дубль бело-синих . Более того, руководство украинской команды уже в ближайшее время выставит футболиста на трансфер.

Как пишет Telegram-канал "Записки Динамовца", причина такого решения клуба в том, что 24-летний люксембуржец начал злоупотреблять алкоголем – несколько раз он даже приходил на тренировки с запахом перегара.

"Говорят, неоднократно приезжал на тренировки с факелом перегара изо рта! Есть еще одна идиотская ситуация, связанная с этим персонажем, но ее расскажу уже после того, как он покинет наш клуб. Такого товарища продать будет еще та задачка, но пусть за это болит голова у того, кто давал добро на покупку, кто скаутил, собирал информацию и организовывал трансфер", - говорится в сообщении.

Кроме того, пишут СМИ, недавно Жерсон Родригеш пропустил тренировку "Динамо", сославшись на болезнь. В тот же день его посетили врачи команды, но дома его не застали. Как оказалось, футболист решил тусонуться в одном из ночных клубов Киева. При этом, на следующий день он принес справку из больницы, которая свидетельствовала о том, что люксембуржец действительно был болен.

Жерсон Родригеш в ночном клубе

Напомним, что в 2019 году Жерсон заключил с киевским клубом пятилетнее соглашение. "Динамо" заплатило за экс-нападающего японского "Джубило Ивата" около двух миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел на поле в составе украинского гранда всего 12 матчей, в которых отличился лишь дважды.