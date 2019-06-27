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Играл маньяков и убийц: скончался известный американский актер

STYLERЖизнь    27.06.2019 - 11:37
Играл маньяков и убийц: скончался известный американский актер
Умер голливудский актер (pixabay.com)

Самым известным фильмом в его карьере стал "Неприкасаемые"

В Лос-Анджелесе, США, умер известный американский актер Билли Драго, который прославился своими ролями в сериалах "Сверхъестественное", "Зачарованные", "Крутой Уокер". Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артиста.

Билли Драго (Настоящее имя Уильям Юджин Берроуз) родился 30 ноября 30 ноября 1945 года в штате Канзас. Для сценического псевдонима он взял фамилию своей бабушки, чтобы его не путали с другими актерами. После школы он работал каскадером, а потом поступил в Канзасский университет. Много лет работал на радио в Канаде и в США.

Актерскую карьеру начал в 1979 году. Основное амплуа Билли Драго – роли преступников, маньяков и убийц. Самые известные его роли – это в фильме "Вторжение в США", "Неприкасаемые", "Смертельный круг", "Лунный полицейский", "Захват", "Крутой Уокер", "Дрожь земли", "Мастера ужасов", "Семь мумий", "Дети кукурузы: Генезис". Также известен по сериалам "Сверхъестественное", "Зачарованные", "Секретные материалы" и другими.

Играл маньяков и убийц: скончался известный американский актер

Билли Драго (celebritynetworth.com)

Популярность к нему пришла после фильма Клинта Иствуда "Имя ему Смерть", который вышел на экраны в 1985 году и был номинирован на Золотую пальмовую ветвь в Каннах. А после фильма "Неприкасаемые", где он сыграл дядю Фрэнки, Драго проснулся знаменитым.

"Я люблю злодеев. Я никогда не собирался быть “парнем с соседнего двора”. Это не тот, кем я хочу быть. Но в моих темных персонажей я стараюсь вложить немного хороших парней", – рассказал актер в одном из интервью.

Был женат на актрисе Сильване Гальярдо, но в 2012 году овдовел. Его сын – Дэррен Юджин Берроуз – известный актер.

Причины смерти 74-летнего актера не сообщаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что умер исполнитель главной роли в культовом сериале "Альф".

А также рассказывали о том, что внезапно скончался основатель группы "Високосный год".

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