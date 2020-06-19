Игорь Кондратюк жестко "разнес" Зеленского: он недоразумение

Известный украинский шоумен и ведущий Игорь Кондратюк жестко "проехался" по президенту Украины Владимиру Зеленскому. Свое отношение к главе государства продюсер высказал в шоу "Гончаренко рулит". Ведущий программі Алексей Гончаренко вначале задал вопрос Кондратюку о шоумене Александре Скичко, которій пошел в политику, а потом разговор переключился на Зеленского.

Кондратюк сказал, что не имеет ничего против Скичко и его ухода в политику, а вот Зеленский, когда ушел из шоу-бизнеса "прыгнул с седьмого этажа". Именно так выразился ведущий о гаранте. Видео интервью появилось на YouTube-канале Алексея Гончаренко.

"Потому что он (Зеленский - Ред.) - никто. Я не хотел бы его обижать, есть же закон на эту тему... Он для меня недоразумение, даже после года, как он стал президентом. Его эти экзерсисы, которые я читал в одном из интервью, ну, это что попало", - сказал Кондратюк.

Также он отметил, что "путь в политику - это не тоннель". Судя по высказываниям шоумена, он не поддерживал на выборах президента.

"Я повторяю, он недоразумение. Я, конечно, в меньшинстве, ну, хорошо, посмотрим", - сказал ведущий.

Игорь Кондратюк высказался о Владимире Зеленском (видео: YouTube)

Как мы ранее сообщали, крупнейшая газета Турции перепутала жену Зеленского с Верой Брежневой.