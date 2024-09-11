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Не ігноруйте їх: чотири ознаки, які можуть вказувати на рак кишківника

Які ознаки свідчать про рак кишківника (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Рак кишківника або колоректальний рак розвивається в клітинах внутрішньої оболонки кишківника і може з’являтися у будь-якій точці товстого кишківника. Є певні ознаки, які ніколи не варто ігнорувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.

Тривожні ознаки

Вчені в США перерахували чотири ключові симптоми, на які люди скаржаться за два роки до виявлення раку.

Дослідник і доцент сказала, що колоректальний рак - це не просто захворювання, яке вражає людей похилого віку. Важливо, щоб молодь знала про ці потенційно дуже виразні ознаки та симптоми та реагували на них.

Як знизити ризик виникнення

У щоденному раціоні повинні бути різноманітні свіжі фрукти і овочі, цільні зерна.

Зведіть до мінімуму або виключіть червоне м'ясо і перероблені м'ясні продукти (ковбасу, сосиски, м'ясні делікатеси).

Слід уникати вживання алкоголю або пити в помірній кількості. Також варто відмовитися від куріння.

Ведіть активний спосіб життя, займайтеся спортом не менше 30-40 хвилин 5 разів на тиждень. Навіть прогулянки по 30 хвилин на день зроблять вас здоровішими.

Якщо у вас надмірна вага, вживайте заходів, щоб поступово привести її до норми.

Уникайте надмірного використання антибіотиків. Іноді антибіотики необхідні для лікування, але зловживання такими препаратами і прийом їх без призначення лікаря підвищують ризик виникнення кількох видів раку.

Найголовніше - проходьте регулярні скринінгові обстеження, щоб запобігти раку товстої кишки.  

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Здоров'яКишківник