Не ігноруйте цей симптом! На які тяжкі хвороби вказують холодні руки

Взимку в багатьох людей мерзнуть руки і більшість з нас не бачить у цьому ніякої небезпеки для здоров'я. Проте не варто ігнорувати цю ознаку - даний симптом може вказувати одразу на 6 важких хвороб.

Про це розповіли на медичній сторінці в Instagram .

На які хвороби можуть вказувати холодні руки

"Холодні руки - не завжди означає, що людина змерзла. Часто причиною цього стану називають атеросклероз. Однак список ситуацій, в яких холодні руки можуть бути тривожним знаком, набагато більший", - йдеться у повідомленні.

Захворювання щитоподібної залози. Гормони щитоподібної залози відповідають за регуляцію енергетичного обміну. Порушення вироблення цих гормонів можуть призводити до уповільнення обміну речовин та зниження температури тіла, особливо в кінцівках.⠀⠀

Анемія. Залізо входить до складу гемоглобіну, що переносить до клітин тіла кисень. При дефіциті заліза відбувається порушення перенесення кисню до тканин, що порушує обмінні процеси з його участю, у тому числі й згорання харчових компонентів з утворенням енергії.

Артеріальна гіпотензія. При низькому тиску надходження крові до кінцівок скорочується, оскільки організм в першу чергу забезпечує необхідним внутрішні органи.

Остеохондроз. Захворювання викликає серйозні порушення кровотоку, що не може не впливати на обмінні процеси.

Цукровий діабет. Нерідко похолодання кінцівок - це одне з перших ускладнень діабету. Подібну картину дає вже тривалий або некомпенсований діабет.

Аутоімунні захворювання. Це стан, при якому власний імунітет атакує організм, сприймаючи його системи як чужорідні. Механізм виникнення гіпотермії рук залежить від конкретного діагнозу.

"Близько 3-5% населення планети схильні до синдрому Рейно. Навіть при слабких морозах руки стають крижаними та набувають білий або синій відтінок. Дослідники вважають, що на холоді трапляється вазоспазм та кровоносні судини стискаються занадто сильно. Найчастіше - це відбувається на генетичному фоні, але іноді синдром виникає через травму або інші захворювання", - розповідають медики.