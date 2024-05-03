Ідуть по власних трупах. Військовий СБУ Стаховський назвав головну перевагу росіян в Україні

Яка ситуація на фронті зараз

За словами Сергія Стаховського, основна складність полягає в тому, що окупантів - багато, і вони не переймаються за людський ресурс.

"Колись моя логіка була дуже проста: коли певна кількість їхніх загиблих перевалить за якусь цифру, вони почнуть ставити питання. Але виглядає так, що поки ця цифра не дійшла", - каже військовослужбовець.

Він пригадує випадок на напрямку Горлівки, де "Альфа" брала участь у підтримці 24-ї бригади. Задача була такою: зачистити та відбити позицію. Увесь час моніторячи її, захисники відбивали ворога щоразу, коли той намагався зайти.

Стаховський каже, що за тиждень сумарно кількість втрат ворога на одній ділянці складала понад 100 людей.

"У мене поки що таке враження, що нам треба працювати, щоб дійти до їхньої технічної маси. Тому що в них людина їде вбивати "хохлов", вона енергійна. За пів року вона гине, але цього часу вистачає, щоб той ентузіазм ще не зник", - вважає Сергій.

Тому, на його думку, наразі основне завдання - це максимально ефективно з мінімальними втратами завдавати ураження та збільшувати цифру загиблих в Україні окупантів, щоб всередині російського суспільства стався надлом свідомості.