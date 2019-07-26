Идиот! Королевскую снова осыпали мукой в Славянске (видео)

Нардеп Наталья Королевская баллотировалась в Раду по спискам "ОПЗЖ"
Наталью Королевскую, которая принимала участие в парламентских выборах 2019, неизвестный осыпал мукой в Славянске Донецкой области. Инцидент произошел около здания окружного админсуда, в котором партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" оспаривает результаты голосования. Видео опубликовано на YouTube-канале издания "ОстроВ".
Отметим, что это уже не первый подобный эксцесс с Королевской в Славянске - в 2016 году ее облили зеленкой и забросали яйцами во время праздничного шествия ветеранов.
Народный депутат 8-го созыва, которая баллотировалась в Раду по спискам этой политсилы под 4-м номером, под судом готовилась выйти в телеэфир. Когда она стояла перед камерой, к ней подошел молодой человек в черной балаклаве пакетом, и просто высыпал на Королевскую муку.
Охранник депутата быстро среагировал, подскочил и закрыл собой Королевскую, однако мука на нее все же попала.
Наталью Королевскую осупали мукой в Словянске (Фото: скриншот)
На видео запечатлено, как бывшая "регионалка", отряхивая от муки розовую рубашку, синие брюки и белую кепку, не сдержала эмоции после инцидента:
"Идиот!" - кратко бросила она.
Отметим, что по результатам внеочередных парламентских выборов кандидат от "ОПЗЖ" на 52-м избирательном округе в Торецке Олег Погодин получил 26%, уступив кандидату от "Батькивщины" Евгению Яковенко, за которого проголосовали 28,96%.
Как сообщалось ранее, Королевская, как и ряд других нардепов предыдущего созыва, по итогам выборов проходит в Раду.
Напомним, Наталья Королевская 23 апреля родила сына. У семейной пары Натальи и Юрия Солода это уже третий ребенок.
Добавим, что в 2017 году неизвестные облили Королевскую зеленкой, после чего врачи Киевского центра микрохирургии глаза подтвердили у нее химический ожог роговицы и конъюнктивы левого глаза, а также частичную потерю зрения.