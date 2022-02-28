"Иди на**й! Твоя дочь Стася": дочка Егоровой призвала блокировать мать-обожательницу Путина

"Я долго держалась... Показывать личную переписку не буду, могут читать дети. Потратьте, пожалуйста, минутку, пожалуйтесь на ютуб канал этой мрази! Потому что она думает, что офигенный лидер мнений! Ненавижу", - написала Стася.

Также она показала скриншот, где в комментарии под видео написала: "Иди на**й! Твоя дочь Стася".

После этого дочку телеведущая заблокировала.

Что случилось со Снежаной Егоровой

23 января телеведущая высказала через соцсети свою поддержку лидеру РФ.

"Я поддерживаю Владимира Путина!!! Пусть эта таблетка от безумия очистит Ваш мозг от темной стороны сознания!!! Смотрите как акт экзорцизма. Если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом", - написала Егорова.

После этого Егорова на своем YouTube-канале продолжает высказывать свою антиукраинскую позицию.

В частности после признания "ЛДНР" Кремлем она сообщила, что президент России "герой нашего времени".