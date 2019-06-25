Идеальное лекарство: Комаровский рассказал о пользе яблочного сока

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский поделился важными советами

Доктор Евгений Комаровский рассказал, какое влияние на организм может оказать яблочный либо виноградный сок, а также сообщил при каком заболевании стоит применять данный напиток. Об этом эксперт сообщил в соцсети Instagram.

"При любой диарее (поносе) в основе лечения лежит профилактика обезвоживания. Идеальное лекарство для восполнения потерь жидкости - средства для пероральной регидратации", - указано в сообщении.



Комаровский рассказал о пользе сока для детей (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Когда ребенок категорически отказывается пить приготовленный раствор либо когда средство для пероральной регидратации закончилось - Комаровский советует заменить его популярным пищевым продуктом.

"В качестве лечебного раствора для детей старше 8 месяцев может быть использован яблочный или светлый виноградный сок (100% натуральный), разведенный кипяченой водой в пропорции 1:1", - дал рекомендацию Комаровский.

Кроме того, специалист обратил внимание на то, что готовое средство для пероральной регидратации всегда лучше, эффективнее и предпочтительнее, нежели что-либо другое.

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