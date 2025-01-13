Ідеальний сніданок, який допоможе схуднути як чоловікам, так і жінкам

Який має бути ідеальний сніданок?

Недавнє іспанське дослідження проаналізувало вплив сніданку на такі фактори, як індекс маси тіла (ІМТ) і метаболічний стан. І згідно з висновками, важливо не лише те, скільки було з’їдено під час першого прийому їжі за день, але й якість споживаної їжі.

За даними вчених, ідеальний сніданок становить від 20 до 30% від рекомендованого добового споживання енергії, це означає, що ви повинні споживати від 500 до 750 калорій для чоловіків. Для жінок це від 400 до 600.

Причина цього полягає в тому, що цього вистачить для енергії щоденної активності, не перевищуючи межі, необхідні для підтримки або зменшення ваги тіла. У дослідженні взяли участь 383 людини у віці від 55 до 75 років із зайвою вагою або ожирінням, і було виявлено, що збалансований і поживний сніданок пов’язаний із кращими результатами щодо маси тіла та окружності талії.

"Сніданок - найважливіший прийом їжі за день, але важливо те, що і як ви їсте. Вживання в їжу в контрольованих кількостях і забезпечення правильного харчового складу є вирішальними", - розповів професор Альваро Ернаез.

За його словами, результати свідчать про те, що як переїдання, так і недоїдання під час сніданку може мати негативні наслідки. Під час дослідження за учасниками спостерігали протягом трьох років, оцінюючи їх дієту та харчові звички, оскільки вони дотримувались середземноморської дієти.

Що таке хороший сніданок?

Збалансований сніданок повинен містити джерела білка, складних вуглеводів, корисних жирів, вітамінів і мінералів. Хороші приклади включають такі продукти, як нежирні молочні продукти, такі як грецький йогурт або нежирний сир, а також цільні зерна, фрукти, такі як яблука, груші або ягоди, і невеликі порції горіхів.

Що стосується напоїв, вибирайте те, що містить багато антиоксидантів, наприклад зелений або чорний чай. Ви також можете вибрати натуральні соки, такі як свіжовичавлений апельсиновий сік, або смузі, приготовані без додавання цукру.

За словами експертів, такий тип їжі на сніданок не тільки допомагає підтримувати ситість протягом дня, що, у свою чергу, зменшує спокусу перкусувати калорійними смаколиками.