Ідеальний екран для кожного. 10 найкращих моніторів, які варто купити для різних цілей і завдань

Dell Ultrasharp U2724DE (найкращий універсальний монітор)

Ціна: 23 999 гривень

Dell Ultrasharp U2724DE - це один із найуніверсальніших моніторів на ринку, що підходить для роботи, ігор і створення контенту. Він оснащений матрицею IPS Black, яка забезпечує поліпшену контрастність, а також частотою оновлення 120 Гц, що робить його хорошим вибором для геймерів.

Монітор пропонує розширені можливості підключення: Thunderbolt 4, USB-C, HDMI, DisplayPort і навіть 2.5G Ethernet. Єдиний компроміс - роздільна здатність 1440p замість 4K, але це дає змогу зберегти високу частоту оновлення.

Dell Ultrasharp U2724DE (фото: PCWorld)

Dell S2722QC (найкращий бюджетний 4K-монітор)

Ціна: 16 499 гривень

Dell S2722QC - це один із найдоступніших 4K-моніторів, який можна купити сьогодні. 27-дюймовий IPS-дисплей з яскравістю 296 ніт забезпечує чітке зображення і хорошу передачу кольору, що підходить для роботи, стрімінга і легкого геймінга.

Монітор оснащений USB-C з 65 Вт для зарядки ноутбука або планшета, а також двома USB-A портами для підключення периферії. Хоча в нього невисока контрастність, що робить картинку менш виразною в іграх і фільмах, він залишається чудовим варіантом для домашнього офісу завдяки поєднанню 4K-дозволу, зручних портів і доступної ціни.

Dell S2722QC (фото: PCWorld)

Dell G2724D (найкращий бюджетний ігровий монітор)

Ціна: 11 700 гривень

Dell G2724D - чудовий вибір для геймерів, які хочуть якість за доступною ціною. 27-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 1440p і частотою оновлення 165 Гц забезпечує чітке і плавне зображення.

Монітор підтримує адаптивну синхронізацію (VESA Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium і Nvidia G-Sync), що усуває розриви кадру і робить ігровий процес комфортнішим.

Незважаючи на невисоку ціну, він має стильний дизайн, зручну підставку з ергономічними регулюваннями і компактну основу. Хоча в нього немає USB-портів і слабкий HDR, він пропонує відмінну продуктивність і може прослужити 5-10 років.

Dell G2724D (фото: PCWorld)

MSI MPG 341CQPX (найкращий ігровий монітор)

Ціна: 49 000 гривень

MSI MPG 341CQPX - це 34-дюймовий ультраширокий монітор із передовою QD-OLED-матрицею від Samsung. Він забезпечує неймовірну чіткість рухів і плавність геймплея завдяки частоті оновлення 240 Гц. Чудова контрастність і яскраві кольори роблять його гарним вибором для HDR-контенту.

Монітор підтримує VESA Adaptive Sync, AMD FreeSync і Nvidia G-Sync. Серед корисних функцій - USB-C з потужністю до 98 Вт для зарядки ноутбуків. Недоліками можна назвати громіздку підставку і відсутність RGB-підсвічування, але вони незначні.

MSI MPG 341CQPX (фото: PCWorld)

Innocn 27M2V (найкращий бюджетний HDR-монітор)

Ціна: 33 200 гривень

Innocn 27M2V - це 27-дюймовий 4K Mini-LED монітор із частотою оновлення 160 Гц. Він забезпечує високу яскравість HDR (до 877 ніт), перевершуючи OLED і LED edge-lit моделі. Передача кольору, контрастність і чіткість зображення також на високому рівні. Монітор оснащений USB-C з потужністю 90 Вт для зарядки пристроїв, а також портами DisplayPort і HDMI 2.0.

Недоліки: бюджетні матеріали корпусу, складне меню та обмежена підтримка клієнтів.

Innocn 27M2V (фото: PCWorld)

Asus ROG Swift PG27AQDM (найкращий монітор з високою частотою оновлення)

Ціна: 51 700 гривень

Asus ROG Swift PG27AQDM - перший монітор з роздільною здатністю 2560×1440 і частотою оновлення 480 Гц, що робить його еталоном чіткості руху. WOLED-панель забезпечує високу контрастність, широке колірне охоплення (96 відсотків DCI-P3) і точну передачу кольору.

Монітор підтримує HDR з високою піковою яскравістю, а також технології Nvidia G-Sync, AMD FreeSync і Asus ELMB для поліпшеної чіткості руху. Недоліки - відсутність USB-C і громіздка підставка. Однак для геймерів, які цінують максимальну плавність і швидкість, PG27AQDM - один із найкращих варіантів.

Asus ROG Swift PG27AQDP (фото: PCWorld)

Asus ProArt Display 5K PA27JCV (найкращий 5K-монітор)

Ціна: 33 100 гривень

Asus ProArt Display 5K PA27JCV пропонує надчітку роздільну здатність 5K (5120×2880) на 27-дюймовому екрані зі щільністю 218 пікселів на дюйм, що майже можна порівняти з Apple Pro Display XDR. Монітор охоплює 100 відсотків sRGB і DCI-P3, а також 91 відсоток AdobeRGB, що робить його чудовим вибором для контент-мейкерів.

Яскравість у 578 ніт забезпечує комфортну роботу в будь-яких умовах освітлення. Це найдоступніший справжній 5K-монітор на кінець 2024 року, що робить його чудовим вибором для дизайнерів, програмістів і професіоналів, яким важлива точність кольору і деталізація.

Asus ProArt Display 5K PA27JCV (фото: PCWorld)

Viewsonic ColorPro VP16 OLED (найкращий портативний монітор)

Ціна: 23 200 гривень

Viewsonic VP16-OLED - це 15,6-дюймовий портативний монітор з OLED-матрицею і роздільною здатністю 1080p, що забезпечує видатну якість зображення з високою точністю передачі кольору, широким колірним охопленням і глибоким контрастом. Він перевершує не тільки інші портативні монітори, а й багато повнорозмірних OLED-дисплеїв, що робить його чудовим вибором для фотографів і відеографів.

Унікальна підставка дає змогу використовувати його як стандартну підставку або встановлювати монітор у вертикальне положення. Є два порти USB-C для живлення і відео, а також micro-HDMI.

Viewsonic ColorPro VP16 OLED (фото: PCWorld)

BenQ RD280U (найкращий монітор для програмування)

Ціна: 32 290 гривень

BenQ RD280U виділяється серед конкурентів завдяки нестандартному співвідношенню сторін 3:2, яке робить екран вищим, ніж у звичайних широкоформатних моніторів. Це дає змогу бачити більше рядків коду одночасно та зменшує необхідність прокрутки.

28-дюймова IPS-матриця з роздільною здатністю 3840×2560 забезпечує відмінне перенесення кольорів, широкі кути огляду та чітке відображення дрібних шрифтів. Матовий екран знижує відблиски, а функції MoonHalo і автоматичний нічний режим зменшують навантаження на очі під час тривалої роботи.

Монітор оснащений портами USB-C з підтримкою DisplayPort і 90-ватної підзарядки. Екран коштує дорожче за середньостатистичний монітор, але його унікальні можливості роблять його чудовим вибором для програмістів.

BenQ RD280U (фото: PCWorld)

BenQ SW242Q (найкращий монітор зі співвідношенням сторін 16:10)

Ціна: 24 900 гривень

BenQ SW242Q виділяється на насиченому ринку моніторів завдяки співвідношенню сторін 16:10 і роздільній здатності 2560×1600. Це співвідношення, ближче до квадратного, ніж стандартне 16:9, надає додатковий вертикальний простір, що особливо зручно для креативних професіоналів.

Монітор підтримує відмінне перенесення кольорів, охоплюючи більшу частину колірних просторів DCI-P3 і AdobeRGB, що важливо для точного опрацювання фото і зображення. Він також оснащений безліччю зручних функцій, включно з портами HDMI, DisplayPort, USB-C з підтримкою 90 ват USB Power Delivery і зчитувачем карт SD.

Однак, його низьке контрастне співвідношення (980:1) і частота оновлення 60 Гц можуть обмежувати його використання для ігор і перегляду фільмів.

BenQ SW242Q (фото: PCWorld)