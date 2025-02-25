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Ідеальний екран для кожного. 10 найкращих моніторів, які варто купити для різних цілей і завдань

Вівторок 25 лютого 2025 20:45
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Ідеальний екран для кожного. 10 найкращих моніторів, які варто купити для різних цілей і завдань Ці моделі змінять ваше уявлення про екран (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

З розвитком технологій вибір монітора стає не менш важливим, ніж вибір інших гаджетів для роботи та відпочинку. У 2025 році на ринку представлено безліч моделей, кожна з яких може стати ідеальним рішенням для конкретних завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на популярне видання PCWorld, яке спеціалізується на новинах і посібниках з комп'ютерів і технологій.

Dell Ultrasharp U2724DE (найкращий універсальний монітор)

Ціна: 23 999 гривень

Dell Ultrasharp U2724DE - це один із найуніверсальніших моніторів на ринку, що підходить для роботи, ігор і створення контенту. Він оснащений матрицею IPS Black, яка забезпечує поліпшену контрастність, а також частотою оновлення 120 Гц, що робить його хорошим вибором для геймерів.

Монітор пропонує розширені можливості підключення: Thunderbolt 4, USB-C, HDMI, DisplayPort і навіть 2.5G Ethernet. Єдиний компроміс - роздільна здатність 1440p замість 4K, але це дає змогу зберегти високу частоту оновлення.

Ідеальний екран для кожного. 10 найкращих моніторів, які варто купити для різних цілей і завданьDell Ultrasharp U2724DE (фото: PCWorld)

Dell S2722QC (найкращий бюджетний 4K-монітор)

Ціна: 16 499 гривень

Dell S2722QC - це один із найдоступніших 4K-моніторів, який можна купити сьогодні. 27-дюймовий IPS-дисплей з яскравістю 296 ніт забезпечує чітке зображення і хорошу передачу кольору, що підходить для роботи, стрімінга і легкого геймінга.

Монітор оснащений USB-C з 65 Вт для зарядки ноутбука або планшета, а також двома USB-A портами для підключення периферії. Хоча в нього невисока контрастність, що робить картинку менш виразною в іграх і фільмах, він залишається чудовим варіантом для домашнього офісу завдяки поєднанню 4K-дозволу, зручних портів і доступної ціни.

Ідеальний екран для кожного. 10 найкращих моніторів, які варто купити для різних цілей і завданьDell S2722QC (фото: PCWorld)

Dell G2724D (найкращий бюджетний ігровий монітор)

Ціна: 11 700 гривень

Dell G2724D - чудовий вибір для геймерів, які хочуть якість за доступною ціною. 27-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 1440p і частотою оновлення 165 Гц забезпечує чітке і плавне зображення.

Монітор підтримує адаптивну синхронізацію (VESA Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium і Nvidia G-Sync), що усуває розриви кадру і робить ігровий процес комфортнішим.

Незважаючи на невисоку ціну, він має стильний дизайн, зручну підставку з ергономічними регулюваннями і компактну основу. Хоча в нього немає USB-портів і слабкий HDR, він пропонує відмінну продуктивність і може прослужити 5-10 років.

Ідеальний екран для кожного. 10 найкращих моніторів, які варто купити для різних цілей і завданьDell G2724D (фото: PCWorld)

MSI MPG 341CQPX (найкращий ігровий монітор)

Ціна: 49 000 гривень

MSI MPG 341CQPX - це 34-дюймовий ультраширокий монітор із передовою QD-OLED-матрицею від Samsung. Він забезпечує неймовірну чіткість рухів і плавність геймплея завдяки частоті оновлення 240 Гц. Чудова контрастність і яскраві кольори роблять його гарним вибором для HDR-контенту.

Монітор підтримує VESA Adaptive Sync, AMD FreeSync і Nvidia G-Sync. Серед корисних функцій - USB-C з потужністю до 98 Вт для зарядки ноутбуків. Недоліками можна назвати громіздку підставку і відсутність RGB-підсвічування, але вони незначні.

Ідеальний екран для кожного. 10 найкращих моніторів, які варто купити для різних цілей і завданьMSI MPG 341CQPX (фото: PCWorld)

Innocn 27M2V (найкращий бюджетний HDR-монітор)

Ціна: 33 200 гривень

Innocn 27M2V - це 27-дюймовий 4K Mini-LED монітор із частотою оновлення 160 Гц. Він забезпечує високу яскравість HDR (до 877 ніт), перевершуючи OLED і LED edge-lit моделі. Передача кольору, контрастність і чіткість зображення також на високому рівні. Монітор оснащений USB-C з потужністю 90 Вт для зарядки пристроїв, а також портами DisplayPort і HDMI 2.0.

Недоліки: бюджетні матеріали корпусу, складне меню та обмежена підтримка клієнтів.

Ідеальний екран для кожного. 10 найкращих моніторів, які варто купити для різних цілей і завданьInnocn 27M2V (фото: PCWorld)

Asus ROG Swift PG27AQDM (найкращий монітор з високою частотою оновлення)

Ціна: 51 700 гривень

Asus ROG Swift PG27AQDM - перший монітор з роздільною здатністю 2560×1440 і частотою оновлення 480 Гц, що робить його еталоном чіткості руху. WOLED-панель забезпечує високу контрастність, широке колірне охоплення (96 відсотків DCI-P3) і точну передачу кольору.

Монітор підтримує HDR з високою піковою яскравістю, а також технології Nvidia G-Sync, AMD FreeSync і Asus ELMB для поліпшеної чіткості руху. Недоліки - відсутність USB-C і громіздка підставка. Однак для геймерів, які цінують максимальну плавність і швидкість, PG27AQDM - один із найкращих варіантів.

Ідеальний екран для кожного. 10 найкращих моніторів, які варто купити для різних цілей і завданьAsus ROG Swift PG27AQDP (фото: PCWorld)

Asus ProArt Display 5K PA27JCV (найкращий 5K-монітор)

Ціна: 33 100 гривень

Asus ProArt Display 5K PA27JCV пропонує надчітку роздільну здатність 5K (5120×2880) на 27-дюймовому екрані зі щільністю 218 пікселів на дюйм, що майже можна порівняти з Apple Pro Display XDR. Монітор охоплює 100 відсотків sRGB і DCI-P3, а також 91 відсоток AdobeRGB, що робить його чудовим вибором для контент-мейкерів.

Яскравість у 578 ніт забезпечує комфортну роботу в будь-яких умовах освітлення. Це найдоступніший справжній 5K-монітор на кінець 2024 року, що робить його чудовим вибором для дизайнерів, програмістів і професіоналів, яким важлива точність кольору і деталізація.

Ідеальний екран для кожного. 10 найкращих моніторів, які варто купити для різних цілей і завданьAsus ProArt Display 5K PA27JCV (фото: PCWorld)

Viewsonic ColorPro VP16 OLED (найкращий портативний монітор)

Ціна: 23 200 гривень

Viewsonic VP16-OLED - це 15,6-дюймовий портативний монітор з OLED-матрицею і роздільною здатністю 1080p, що забезпечує видатну якість зображення з високою точністю передачі кольору, широким колірним охопленням і глибоким контрастом. Він перевершує не тільки інші портативні монітори, а й багато повнорозмірних OLED-дисплеїв, що робить його чудовим вибором для фотографів і відеографів.

Унікальна підставка дає змогу використовувати його як стандартну підставку або встановлювати монітор у вертикальне положення. Є два порти USB-C для живлення і відео, а також micro-HDMI.

Ідеальний екран для кожного. 10 найкращих моніторів, які варто купити для різних цілей і завданьViewsonic ColorPro VP16 OLED (фото: PCWorld)

BenQ RD280U (найкращий монітор для програмування)

Ціна: 32 290 гривень

BenQ RD280U виділяється серед конкурентів завдяки нестандартному співвідношенню сторін 3:2, яке робить екран вищим, ніж у звичайних широкоформатних моніторів. Це дає змогу бачити більше рядків коду одночасно та зменшує необхідність прокрутки.

28-дюймова IPS-матриця з роздільною здатністю 3840×2560 забезпечує відмінне перенесення кольорів, широкі кути огляду та чітке відображення дрібних шрифтів. Матовий екран знижує відблиски, а функції MoonHalo і автоматичний нічний режим зменшують навантаження на очі під час тривалої роботи.

Монітор оснащений портами USB-C з підтримкою DisplayPort і 90-ватної підзарядки. Екран коштує дорожче за середньостатистичний монітор, але його унікальні можливості роблять його чудовим вибором для програмістів.

Ідеальний екран для кожного. 10 найкращих моніторів, які варто купити для різних цілей і завданьBenQ RD280U (фото: PCWorld)

BenQ SW242Q (найкращий монітор зі співвідношенням сторін 16:10)

Ціна: 24 900 гривень

BenQ SW242Q виділяється на насиченому ринку моніторів завдяки співвідношенню сторін 16:10 і роздільній здатності 2560×1600. Це співвідношення, ближче до квадратного, ніж стандартне 16:9, надає додатковий вертикальний простір, що особливо зручно для креативних професіоналів.

Монітор підтримує відмінне перенесення кольорів, охоплюючи більшу частину колірних просторів DCI-P3 і AdobeRGB, що важливо для точного опрацювання фото і зображення. Він також оснащений безліччю зручних функцій, включно з портами HDMI, DisplayPort, USB-C з підтримкою 90 ват USB Power Delivery і зчитувачем карт SD.

Однак, його низьке контрастне співвідношення (980:1) і частота оновлення 60 Гц можуть обмежувати його використання для ігор і перегляду фільмів.

Ідеальний екран для кожного. 10 найкращих моніторів, які варто купити для різних цілей і завданьBenQ SW242Q (фото: PCWorld)

У нас також є матеріал про те, як правильно витирати екрани телевізора і монітора, щоб згодом не пошкодувати.

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