Ідеальний час для тренування, щоб спати як немовля

Щоб покращити якість сну, варто тренуватися не тоді, коли зручно, а коли цього потребує ваше тіло. Названо оптимальний час для фізичних навантажень, який допоможе засинати швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Як регулярний сон впливає на якість сну

Тренер Джої Джонс розповів, що регулярні фізичні вправи можуть потенційно збільшити загальний час сну. Крім того, наукові дані доводять, що чим більше фізичних вправ ви робите протягом місяця, тим краще ви спите.

Коли ви спите, то даєте своєму тілу та розуму необхідний час для відпочинку та відновлення після денних занять. Погана якість сну може призвести до зниження рівня фізичної активності протягом дня, брак сну також може спричинити дратівливість, втому та зниження когнітивних здібностей.

Люди, які займаються фізичною активністю (навіть помірною), рідше страждають від безсоння. Регулярні тренування допомагають організму краще дотримуватись добового ритму, особливо якщо виконуються вранці або вдень.

Фізична активність підвищує рівень енергії протягом дня, що зменшує потребу у денному сні та допомагає краще спати вночі.

Найкращий час доби для фізичних вправ

Джонс вважає, що ідеальний час для тренувань - між 16:00 та 19:00.

"Це дозволяє організму підготуватися до фази сну, яка, якщо її розпочати правильно, допоможе вам заснути", - пояснює він.

За словами Джонса, ранкові тренування сприяє підтримці природного ритму кортизолу, допомагаючи раніше заснути. Люди, які займаються важкою атлетикою пізно вдень, показуватимуть кращі результати - це пов’язано з піковою температурою тіла та рівнем тестостерону.

Важливо, де б ви не були, не відкладайте свої тренування на пізніший вечір.

Ввечері варто зосередитись на йога-флоу, щоб підготувати своє тіло.