Ідеальний білковий сніданок за рецептом дієтолога. Смачно та корисно для фігури

Сніданок необов'язково має бути нудним і несмачним. І якщо ви стежите за фігурою, спробуйте рецепт, яким поділилася дієтолог Керолайн Томасон.
Що їсти на сніданок, щоб схуднути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Eat This, Not That.
"Мій улюблений сніданок з високим вмістом білка поєднує в собі сир, йогурт і протеїновий порошок з потрійною концентрацією білка, завдяки чому ви почнете свій день із ситною та поживною їжею", - пояснила дієтолог.
Для приготування корисного сніданку вам знадобляться такі інгредієнти:
Чим снідати для схуднення (ілюстрація: freepik.com)
У такому сніданку буде 425 калорій та 41 грамів білка. Також він дасть вашому організму жири, натрій та вуглеводи.
Почнемо приготування. Всипте в чашу блендера сир, йогурт та сухий протеїн. Збийте масу, а якщо вона здасться вам занадто сухою - консистенцію можна легко змінити, просто додайте декілька ложок звичайної води.
Потім додайте шоколадну стружку і знову перемішайте. Після цього перекладайте масу на тарілку, зверху викладайте ягоди. Якщо ж ви не любите малину - візьміть якийсь фрукт.
Такий сніданок можна прикрашати сиропом, але зважайте на це при підрахунку калорій. Крім цього, ви можете додати в мус насіння чиа та інші корисні продукти.
"Клітковина та корисні жири роблять цей сніданок збалансованим, уповільнюючи засвоєння їжі та допомагаючи довше зберігати почуття ситості", - зазначила дієтолог.
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