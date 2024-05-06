Ідеальний білковий сніданок за рецептом дієтолога. Смачно та корисно для фігури

Ідеальний сніданок для схуднення - готуємо збитий шоколадний мус з ягодами

"Мій улюблений сніданок з високим вмістом білка поєднує в собі сир, йогурт і протеїновий порошок з потрійною концентрацією білка, завдяки чому ви почнете свій день із ситною та поживною їжею", - пояснила дієтолог.

Для приготування корисного сніданку вам знадобляться такі інгредієнти:

половина склянки сиру

половина склянки несолодкого грецького йогурту

1 порція шоколадного протеїнового порошку

половина склянки малини

1 столова ложка натертого шоколаду.

Чим снідати для схуднення (ілюстрація: freepik.com)

У такому сніданку буде 425 калорій та 41 грамів білка. Також він дасть вашому організму жири, натрій та вуглеводи.

Почнемо приготування. Всипте в чашу блендера сир, йогурт та сухий протеїн. Збийте масу, а якщо вона здасться вам занадто сухою - консистенцію можна легко змінити, просто додайте декілька ложок звичайної води.

Потім додайте шоколадну стружку і знову перемішайте. Після цього перекладайте масу на тарілку, зверху викладайте ягоди. Якщо ж ви не любите малину - візьміть якийсь фрукт.

Такий сніданок можна прикрашати сиропом, але зважайте на це при підрахунку калорій. Крім цього, ви можете додати в мус насіння чиа та інші корисні продукти.

"Клітковина та корисні жири роблять цей сніданок збалансованим, уповільнюючи засвоєння їжі та допомагаючи довше зберігати почуття ситості", - зазначила дієтолог.