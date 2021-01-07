Идеальная закуска под спиртное: диетолог назвала самый подходящий продукт

Крепкие алкогольные напитки принято закусывать жирной и калорийной пищей. И так считают многие люди. Однако диетологи утверждают, что такой подход неправильный и такое сочетание может принести вред организму не меньший, чем и сам алкоголь.

Как рассказала диетолог Марина Макиша в комментарии для Medikforum, жирная и калорийная пища способна нейтрализовать спиртовые соединения, но в таком сочетании сильно страдает поджелудочная железа и печень.

А вот обычные грибы из-за своего высокого содержания хитозана, могут сильно снизить воздействие алкоголя на организм и при этом не будет никаких побочных эффектов. Хитозан – это сорбент, который предотвращает всасывание спирта в кровь.

Также диетолог дала еще несколько рекомендаций о приеме пищи перед праздничными застольями. Она советует не съедать очень много грибов, так как в них много нерастворимых пищевых волокон. Максимальная суточная доза – 300 г. А в праздники, когда на столе много других закусок, стоит ограничить употребление грибов до 150 г. Этого хватит для того, чтобы снизить негативное влияние алкоголя на организм человека.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты дали рекомендации о том, как быстро справиться с пищевым отравлением после праздников.

А также рассказывали о том, что эксперты назвали продукты, которые категорически нельзя смешивать с алкоголем.