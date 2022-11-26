У вас ідеальна сексуальна сумісність! Як зрозуміти, що ви знайшли "свою людину"

Ви відчуваєте фізичний потяг один до одного

Метелики в животі і приємне лоскотання в області інтимних органів - ознаки того, що вас фізично тягне до цієї людини.

Ви постійно перебуваєте у фізичному контакті

Йдеться не тільки про секс, а й про обійми, поцілунки, погладжування. Усі ці дії - прояв невидимого зв'язку між вами, який називають хімією.

Ви продовжуєте спілкуватися невербально

Будучи не перший день разом і перепробувавши багато чого в ліжку, ви все ще ловите погляд одне одного, робите натяки очима і мімікою, і відчуваєте все це на підсвідомому рівні.

Вам мало одне одного

Ви ніяк не можете насититися одне одним, не тільки фізично, а й емоційно, подумки.

Ваші біоритми збігаються

Цей нюанс дуже важливий у графіку інтимного життя. "Сови" звикли вести нічний спосіб життя, і сексом займатися пізно ввечері або вночі. "Жайворонки" будуть не найактивнішими учасниками вечірнього сексу. Зате рано вранці вони будуть сповнені сил і бадьорості.

Якщо всі ці ознаки збігаються, вітаємо, поруч з вами "ваша людина"!