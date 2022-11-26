У вас ідеальна сексуальна сумісність! Як зрозуміти, що ви знайшли "свою людину"

Сексуальна сумісність дуже важлива для міцних і тривалих стосунків, адже від гармонії в ліжку залежить ваше спілкування поза ним. За якими ж ознаками можна зрозуміти, що ви зустріли "свою людину"?
Про це пише канал Сексологія по-українськи.
Метелики в животі і приємне лоскотання в області інтимних органів - ознаки того, що вас фізично тягне до цієї людини.
Йдеться не тільки про секс, а й про обійми, поцілунки, погладжування. Усі ці дії - прояв невидимого зв'язку між вами, який називають хімією.
Будучи не перший день разом і перепробувавши багато чого в ліжку, ви все ще ловите погляд одне одного, робите натяки очима і мімікою, і відчуваєте все це на підсвідомому рівні.
Ви ніяк не можете насититися одне одним, не тільки фізично, а й емоційно, подумки.
Цей нюанс дуже важливий у графіку інтимного життя. "Сови" звикли вести нічний спосіб життя, і сексом займатися пізно ввечері або вночі. "Жайворонки" будуть не найактивнішими учасниками вечірнього сексу. Зате рано вранці вони будуть сповнені сил і бадьорості.
Якщо всі ці ознаки збігаються, вітаємо, поруч з вами "ваша людина"!
Раніше ми писали, яких речей не можна соромитися під час сексу.
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